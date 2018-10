Şükrü Genç aday adaylığını açıkladı

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler öncesi, ilçe belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Sarıyer’de iki dönem üst üste belediye başkanlığı yaparak bir ilke imza atan Başkan Genç’i adaylık başvurusu için gittiği CHP Sarıyer İlçe Başkanlığı önünde binlerce vatandaş karşıladı. Alkışlar ve sloganlar eşliğinde ilçe binasına giren Şükrü Genç, aday adaylığı dilekçesini CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç’a verdi. Ardından kendini bekleyen coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Şükrü Genç, “ 2009 da yola çıktığımız günü anımsıyorum. İnanılmaz bir coşkuyla başladık. Şunu gördüm ki bu on yıl içerisinde bu coşku bir damlayla başlayıp denizlere ulaşmış. Hiç kimseyi birbirinden ayırmayan ve temeli çağdaş uygarlık olan Cumhuriyetin kurucu Mustafa Kemal Atatürk’ün, yoldaşlarının, atalarımızın, şehitlerimizin bize verdiği coşkuyla sorumluluğumuzun, yapmamız gerekenlerin çok ülvi olduğunu ve mücadelemiz için büyük çaba sarf etmemiz gerektiğini biliyorduk. Bunu da yaptık” dedi.

SARIYERLİ SARIYER’E ÇOK YAKIŞIYOR

Başkan Genç konuşmasının devamında, “Sarıyer’in her köşesinin, her bir taşının toprağının çok önemli olduğunu ve bu ülkenin yarını için, daha doğmamış çocukların bile mutlu olacağı, kendi bölgesinde gururla, alnı açık bir şekilde dolaşacağı bir Sarıyer’i yaratmak için on yıldır çalışıyoruz. Yolda kalanın elinden tuttuk, yanına oturulması gerekiyorsa yanına oturduk. Engellimizin engelini birlikte yaşadık. Engelsiz olması için çaba saffettik. Tepe mahallelerimizde her türlü rant için çalışanlara şunu söyledik burada yaşayanlar bu toprakların gerçek sahipleridir ve yaşamlarını burada devam ettireceklerdir. En başta çok önemli bir şey söyledik. Sarıyerli Sarıyer’e çok yakışıyor. Bir başka bölgeye gidemez. Hiçbir güç onları başka bir yere taşıyamaz. Onların kol kola el ele olması için çaba saffettik. Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan Sarıyer’in en uzak noktasına elimizi uzattık ve oradaki dostluğu gördük” dedi.

BAŞKA BİR ÜLKE PARÇASI YARATTIK

Yapmamız gereken daha çok şey olduğunu biliyorum. Dostlar, kardeşler bir kez daha birlik olanlara, birliği savunanlara bu birlikteliğin devam etmesini isteyen dostlarımla, arkadaşlarımla buraya geldik. Bir başka ülke parçası yarattık hep beraber. Bu sorumluluğu devam ettireceğiz, daha da geliştireceğiz. Yaşamın her alanında bu işe baş koymuş insanlar biz bu yolda devam edeceğiz dediler, bana bunun devam etmesi gerektiğini söylediler. Bunun için bugün buradayız. Bu aday adaylığı sizin için. Bu vatanın her bir noktası için canımızı vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyorum. Bu birlikteliği hep beraber devam ettirmek lazım. İster oy versin, ister vermesin. Birlikte olmanın gerekliliğini bir kez daha bildik. Buna inanan herkesi hangi siyasi partiden olursa olsun güzel bir gelecek hazırlanmak için birlikte yürümeye davet ediyorum.