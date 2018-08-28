Şükrü Genç: ''Bize Zafer Bize Cumhuriyet Yakışır''

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 30 Ağustos Zaferi’ni Atatürk’ü yakından tanıyan gazeteci ve yazar Falih Rıfkı Atay’ın Çankaya kitabında yer alan şu sözleriyle kutladı;

‘Nemiz varsa, eğer bağımsız bir devlet kurmuşsak, hür vatandaşlar olmuşsak, şerefli insanlar gibi dolaşıyorsak, yurdumuzu Batı’nın pençesinden, vicdanımızı ve düşüncemizi Doğu’nun pençesinden kurtarmışsak, şu denizlere bizim diye bakıyor, bu topraklarda ana bağrının sıcaklığını duyuyorsak, belki nefes alıyorsak, hepsini, her şeyi 30 Ağustos zaferine borçluyuz.’ (Falih Rıfkı Atay)

Mustafa Kemal Atatürk'ü , silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını verenleri şükranla anıyorum.



