Şükrü Genç: ''Eksik gördüğümüz her alana destek veriyoruz''

Haftanın ilk gününe çocuklarla birlikte başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Gelecek Benim Ben Geleceğim” projesi kapsamında Reşitpaşa Tuncay Artun İMKB Doğanevler İlkokulu’nu ziyaret etti. Birim müdürleriyle birlikte okulun ihtiyaçlarını yerinde tespit eden Başkan Genç’i öğrenciler çiçekle karşıladı. Okul aile birliği ve öğretmenlerin katıldığı toplantıda konuşan Şükrü Genç “Bizim isteğimiz öğretmenlerimizin, sadece eğitime odaklanmaları. Çocuklarımıza daha iyi şartlarda eğitim verebilme imkanı bulmaları” diyerek Sarıyer Belediyesi olarak eğitimde eksik görülen her alana destek verdiklerini vurguladı. “Sizler bizim nazar boncuklarımızsın” diyen Başkan Şükrü Genç için türküler, şiirler ve flüt gösterileri hazırlayan öğrenciler büyük beğeni topladı.

BU İŞ DAYANIŞMA İŞİ

Boyasından metal aksamlarına, konferans salonundan ses sistemine, temizlik çalışmalarından su arıtmalarına kadar birçok çalışmanın yapıldığı okullara 2009 yılından beri çok ciddi destek verildiğini anlatan Başkan Şükrü Genç şöyle konuştu; “Modern toplumlarda en verimli eğitimin nasıl yapılacağıyla ilgili çalışmalar var. Bunların yöntemi sürekli sistem değiştirmekle olmuyor. Herkesin eşit eğitim alması çok önemli. Yerel yöneticilik sadece asfalt dökmek, ruhsat izni vermek değil. Yaşamda ne varsa her şeyle ilgilenmek lazım. Amaç toplumda huzur sağlamak ise huzursuzluğu gidermek gerekiyor. Bunun temelinde eğitim var. Göreve geldiğimizden günden beri okullarda çok ciddi çalışmalar yaptık. Öncelikleri belirleyerek, okulların lojistik ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Eğitimdeki eksikleri gördüğümüz için her bir alana destek veriyoruz. Bu iş bir dayanışma işi. Belediyede tasarruf yaparak okullarda çalışmalar yapıyoruz. Öğretmenler dersin dışında bir sorunla uğraşmasın istiyoruz.”