Şükrü Genç esnafı dinliyor

Ferahevler Mahallesi’nde esnafla bir araya gelen Başkan Genç, birim müdürleri ile sorunları dinleyip, yerinde çözüm üretti.

İnsanların temel yaşam ihtiyaçlarına yanıt vermenin yanı sıra onların, mutlu olması hedefiyle çalışmalarını sürdüren Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, mahalle ve esnaf ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor.Toplumun her kesimi ile sık sık bir araya gelen Başkan Genç, Ferahevler Mahallesi’nde esnafla buluştu. İlçe başkanı, mahalle muhtarı, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle dükkanları teker teker ziyaret eden Başkan Genç, esnafın sorunlarını dinledi. Girdiği her dükkanda esnaf tarafından büyük ilgiyle karşılanan Şükrü Genç, vatandaşların talep ve önerilerini ilgili müdürlüklere verdiği talimatla yerinde çözüme kavuşturdu. Mahalle ziyareti sonrasında ise İmar Barışı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

“YAŞADIĞIMIZ YERİ SAHİPLENMELİYİZ”

Ferahevler Mahallesi’ni ekibiyle birlikte ziyaret eden Şükrü Genç daha sonra “İmar Barışı” konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi. Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı Parkı’nda gerçekleşen toplantıya katılım oldukça yoğun oldu. Sarıyerlilerin yıllarca üzerinde yaşadıkları evlerinde yasal açıdan da hak sahibi olabilmelerini sağlamak için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Yerel yönetim anlayışımızda Sarıyer’i birlikte yönetmek var. Yönetimlerin başarıları bölge insanların katılımcılığıyla olur. İlçemizin daha yaşanılabilir hale gelmesi için elimizdeki olanakları kaybetmemiz lazım. Yaşadığımız yeri sahiplenmeliyiz. Sarıyer’i yaşamak, Sarıyer’de yaşamak anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.