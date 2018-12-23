Şükrü Genç itiraz etti, Boğaziçi rahat nefes aldı

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Önerilerimiz ciddiye alındı önemli adım atıldı. Ancak esas olan 2981’den yani Tapu Tahsis belgesiyle mülkiyet sorunu çözülebilir. Olması gereken de budur” dedi.

İmar barışı Meclis Genel Kurulu’nda verilen önergelerle değiştirilerek yasalaştı. Plan ve Bütçe Komisyonunda Boğaziçi Kanunu’nun “öngörünüm” kapsamındaki tüm

yerler barıştan muaf tutulurken, genel kurulda verilen bir önergeyle “ekli kroki, listede sınır ve koordinatları gösterilen yerler” denilerek Boğaziçi sahil şeridindeki bazı alanlar yeniden imar barışı kapsamına alındı.



Bu kapsama göre, Sarıyer’de Rumelikavağı, Yeni Mahalle, Merkez, Kocataş, Maden, Büyükdere, Çayırbaşı, İstinye ve Yeniköy’ün bazı bölümleri barışa sürecine içine alındı. Cumhuriyet, Kireçburnu, Tarabya barışa dahil değildi arkasında kalan Rumelifeneri ve Rumelikavağı’nın bir kısmı da barışa dahil edildi.



Maden’in tamamıyla, Sarıyer ve Yeni Mahalle’nin sahil şeridi hariç olmak üzere büyük kısmı ile imar barışından yararlanacak. Beşiktaş Ortaköy Camii’nden İstinye’ye olan Emirgan ve Bebek de barış yok.



ŞÜKRÜ GENÇ; TAPU SORUNU DA ÇÖZÜLMELİ

Sarıyerlileri’i sevindiren değişiklik Sarıyer Belediyesi’nin itirazı ile yapıldı. Sarıyer’de kaçak yapı sahipleri belediyeye başvurarak yapı kayıt belgelerine dayanarak alınan yıkım kararları ile cezaların iptalini istedi.



Sarıyer Belediyesi “İmar Barışı İmar Kanunu’na aykırı kaçakları kapsar. Boğaziçi’ne ilişkin yasa da özel bir yasadır. Yıkım kararlarını ve cezalar iptal edilemez.” dedi.



Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Çözüm konusunda itirazlarımızı söyledik. Yazılı olara da ilettik. Çeşitli görüşmeler yaptık. Eksikler vardı. Ortada bir boğaz yasası varken yıkım kararları ve cezalar iptal edilemezdi. Çünkü yasa var. Sonunda torba yasaya girerek barış sağlandı. Bir haksızlık giderilmiş oldu. Ancak bir kez daha söylüyorum tapu tahsis belgeleriyle halkın tapu sorunu çözülür. Bunun içinde çalışıyoruz. Girişimlerimiz var. Bunu da başaracağız” dedi.