Şükrü Genç: ''Mahalleleri kimseye yedirmeyeceğiz''

Yüzlerce mahallelinin katıldığı toplantıda konuşan Başkan Genç, “Büyükşehir’le birliktelik sağlayabilseydik muazzam şeyler olacaktı. Siyasetin topluma zarar olduğunu hiçbir zaman unutmayacağım. Bu mahalleleri kimseye yedirmeyeceğiz” dedi.

İmar Barışı başvuru süresinin dolmasına günler kala Sarıyerlileri bilgilendirmeye devam eden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve ekibi dün akşam Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Toplantı öncesinde esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinleyen Başkan Genç daha sonra teknik ekibiyle birlikte Salon İlayda’da İmar Barışı’nın mahalleyi nasıl etkilediğini anlattı. Toplantıda; bölgede 2003 onaylı imar planı olduğu, planlarda mevcut nüfusun imar planında olan nüfusla arasında çok büyük fark olması nedeniyle kentsel dönüşümün yapılamayacağına dikkat çekildi. Canımız sağ olduğu sürece bu mücadeleyi bırakmayacağız diyen Başkan Genç, ”İBB ile el ele verseydik bu sorun bitecekti. Maalesef bir takım nedenlerle vatandaşın önüne geçmek doğru değil. Göreve devam ettiğim sürece bu mücadelede sizinle beraber yürüyeceğim” şeklinde konuştu.

2981’LE PROBLEM ÇÖZÜLÜR

Mahalle halkının 1968 yılından beri mülkiyet sorunun çözümü için beklediğini söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Genç, konuşmasına şöyle devam etti: “Çıkan yasada eksikler var. Bu kadar yıldır bekleyen insanlara 2981’le bu yasayı birleştirip, problemi çözebilirlerdi. O zaman gerçekten müjde olurdu. Burada mülkiyet sorununa engel olunuyorsa kafalarda başka bir şey vardır. Biz bu işi kendi sorunumuz olarak devam ettireceğiz. Ben de aynı yerde oturuyorum. Ha burası ha Rumeli Hisarı hiç fark etmiyor. Bugüne kadar birlik ve beraberliğin her zaman faydasını gördük.”