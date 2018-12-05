Şükrü Genç: ''Vazgeçilmez tek şey eğitim''

700’e yakın temsilcinin katıldığı okul aile birliği toplantısında konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Bizler okullar için elimizden geleni, bu bizim işimiz değil demeden yapıyoruz. Vazgeçilmeyen bir şey var ki o da eğitim” dedi.

Gelecek Benim Ben Geleceğim projesi kapsamında eğitime tam destek veren Sarıyer Belediyesi, okul aile birliği toplantısında yüzlerce temsilciyi bir araya getirdi. Ana hizmet binasında başlayan kahvaltı sonrasında Boğaziçi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya katılan okul aile birliği üyeleri ve öğretmenlerini Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç karşıladı. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için yapılan çalışmalardan bahseden Başkan Genç, çocukların ve gençlerin eğitimine yardımcı kurumlar oluşturmak, daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak için birçok alanda destek sağladıklarını belirtti.

KENDİNE GÜVENEN BİREYLER

Okullarda yapılan çalışmaları yakından takip eden Sarıyer Belediyesi Meclis Başkanı Hüseyin Coşkun; çocukların kendine güvenen bireyler olarak yetişmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Eğitimin olmazsa olmazı olan dörtlü masa ayağını eğitimcilerle birlikte okul aile birliği, veliler, öğrenciler ve belediye oluşturuyor. Bugün bu gayret içinde yavrularımızın kendine güvenen söz sahibi bireyler olarak yetişmesi tek gayemizdir.”

ÖNCE EĞİTİM

“Bizim Cumhuriyet’ten anlayışımız en iyi yaşam alanını yaratmak” diyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç çocukluğunda imkânsızlıktan dolayı yaşayamadığı şeyleri şimdi Sarıyerli çocuklar için yaptığını söyledi. Başkan Genç; “Biz eğitime önce lojistik destek veriyoruz. Öğretmen derse rahat girebilmeli. Okul, çocukların üşütmeden dersini takip edeceği yer olmalı. Aşama kaydediyorsak bunu hep birlikte yapıyoruz. Yerel yönetimlerin okul aile birlikleriyle ilişkisi hiç bir yerde bu kadar sağlıklı değil. Okullarda sadece fiziksel eksiklerin olmadığını, eğitimin kalitesinin yalnızca bunlarla artmayacağını biliyoruz. Öğretmenlerinde kendini geliştirmeleri alanında destek oluyoruz” dedi.

SORUMLULUK VAR YETKİ YOK

Belediye ile işbirliği içinde Sarıyer’de eğitim seviyesini yükseltmek için ortak çalışmalar yapan MEF Üniversitesi Rektörü Muhammed Şahin de bir konuşma yaptı. “Bizi kurtaracak olan eğitimdir” diyen Şahin şöyle konuştu; “Gelişmiş ülkelerdeyerel yöneticiler eğitim konusunda hem yetkili hem de sorumlu. Bizim ülkemizde ise sorumluluk veriliyor ama yetki yok. Onlarda ellerinden geldiğince eğitim kurumlarına destek veriyorlar. İstanbul’da 57 üniversite var. 10’a yakını Sarıyer bölgesinde. Düşünün ki bir de eğitimde söz sahibi olunsa çok daha güzel şeyler yapılır.”

Toplantıya; MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Mustafa Özcan, CHP İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç, Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.