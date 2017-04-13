Sur esnafına kira müjdesi !

Diyarbakır Sur'a kayyum olarak atanan Bilal Özkan, esnafın biriken kira borçlarının yarısını ödeyeceklerini söyledi



Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Bilal Özkan, Dağkapı Dörtyol semt pazarı esnafının, çatışmalı süreçte kapalı kaldıkları süre boyunca biriken kiralarının yarasını ödeyeceklerini söyledi.

Yaklaşık 8 ay öce Sur İlçe Belediyesi’ne kayyum olarak atanan aynı zamanda ilçe kaymakamı olan Bilal Özkan, sabah saatlerinde Sur esnafını ziyaret etti. Burada bir esnafın kahvaltı teklifini geri çevirmeyen Özkan, etraftaki iş yeri sahipleri ile kahvaltı yapıp sorunlarını dinledi. Kahvaltının ardından Esnaf ziyaretine devam eden Özkan, bir kıraathaneye giderek dama oynayan vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Gazi Caddesi’ne geçen Özkan, burada devam eden cephe giydirme çalışmalarını da yakından takip etti. İlçe esnafının çatışmalı süreçte yaşadıkları sıkıntıları sıfıra indirmek için çalışmalarına hız veren Özkan, esnafın sorunlarını not alarak en kısa sürede çözeceklerini belirtti.

“Esnafımız bizlere anlayış ve destek gösteriyor”

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özkan, bütün yoğunlukları ile çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Çalışmaların sadece Gazi Caddesi’nde değil, Melikahmet Caddesi’nde de yakında başlayacağını ve ölçümlerin alındığını kaydeden Özkan, “Yaklaşık 1 kilometre Gazi Caddesi’nin tamamı, 1 kilometre de Melikahmet Caddesi’nin tamamı olmak üzere 2 kilometrelik bir cadde üzerinde çift taraflı. Hatta yer yer arada yer alan küçük çarşılarımızın da yapımı olmak üzere cephe giydirme çalışmalarımız kısmet olursa yılsonunda büyük ölçüde tamamlanmış olacak. Bizi bu noktada sevindiren çalışmalarımız sırasında esnafımızın bize gösterdiği anlayış ve destek. Kendileri de görüyorlar ki bir taraftan dükkanlar yapıldıktan sonra gerçekten hem Diyarbakır’ın dokusuna uygun hem de son derece temiz ve modern bir hal alıyor” dedi.

Sur’un Diyarbakır’ın cazibe merkezi olduğunu hatırlatan Özkan, konuşmasına şöyle devam etti: “Şimdi yine hem şehrin hem bölgenin hem de Ortadoğu’nun cazibe merkezi olacak. Geçmişte satılık dükkanlar çok varken, bugün bırakın bir dükkanı bir tek işportacı, tablacı dahi yerini kimseye devretmek istemiyor. Çünkü artık, güneş görünmeye başladı, güzel günler gelmeye başladı. İnşallah ilerleyen zamanımız bugünümüzden daha iyi olacak.” Sur ilçesi esnafı da, “Gazi Caddesi’nde çalışmalar gerçekten çok güzel. Onarım biraz sıkıntılı geçiyor o da hava şartlarından dolayı. Şu anda çok iyi gidiyor. Her şeyden önemlisi işi konumu, şu anda çarşı cıvıl cıvıl olmaya başlıyor. Bir eksiğimiz kaldı, akşamları da buraları tam faaliyete geçirirsek eski günlerinden daha iyi olacağını zannediyorum” diye konuştu.

Özkan’dan esnafa kira sözü

Esnaf ziyaretleri kapsamında Dağkapı Dörtyol semt pazarı esnafını da gezen Özkan, burada kendilerine iletilen mağduriyetin giderilmesi konusunda esnafa söz verdi. Özkan, “Yaklaşık 150 bin liralık kira borcunun olduğunu arkadaşlarımız bana anlattı. Bir kısmını kendiniz toplamışsınız, borçla ilgili eksiği biz tamamlayacağız. Burada olmayan diğer arkadaşlara da bilgi verin, bu bizim taahhütlümüz, bu rakamı ödeyeceğiz mayıs ayı içerisinde” şeklinde konuştu.