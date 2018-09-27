''Tapu sorununu 2981 çözer''

Mahalle sakinleri, STK temsilcileri, Derbent Muhtarı Aydemir Görmez ve Darüşşafaka Muhtarı Hüseyin Sarıuçak’ın katıldığı toplantıda “Sizlerle aynı sorunu yaşıyorum” diyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, tapu sorununun sadece 2981 sayılı yasa ile çözülebileceğini söyledi.

Sarıyer’de tüm çalışmalarını bir plana, katılımcılığa ve paylaşımcılığa dayandıran Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve teknik ekibi ilçede yaşam alanlarını ziyaret ederek, vatandaşları imar barışı konusunda bilgilendirmeye devam ediyor. ‘Sarıyer’i birlikte yöneteceğiz’ anlayışıyla yola çıkan Başkan Genç ve ekibi ‘imar barışı’ toplantılarına afet yasası kapsamında “Riskli alan!” ilan edilen Derbent Mahallesi sakinleri ile dün akşam Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde devam etti. 3194 sayılı İmar Kanunu’na ilave edilen geçici maddenin Bakanlar Kurulu’ndan geçmesiyle gündeme gelen imar barışı hakkında vatandaşı bilgilendiren teknik ekip merak edilen soruları yanıtladı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda, ‘İmar Barışı’nın başvuru aşamasında neler yapılması gerektiği, kanunun kapsamı ve eksiklikleri gibi konular masaya yatırıldı. Yasa hakkında vatandaşların sorularını yanıtlayan Başkan Genç, “Derbent bir kale, düşerse tüm bölge düşer” dedi.

GENÇ:BENİMDE TAPU TAHSİS BELGEM VAR

Toplantıda Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç şöyle konuştu: “Biz durumun imar affı ile çözümü yerine 2981 sayılı tabu tahsis belgesinin tapuya dönüştürülerek mülkiyet problemini çözmenin en doğru yol olduğunu söylüyoruz. Bu konuda önemli çalışmalar var. Islah imar planları hazırlandı. Bu planlar doğrultusunda insanların yaşadığı alanlar kendilerine devredilmeli. Biz bu konuda ısrarcıyız. Bu belge tapu yerine geçmiyor. İleride bir dönüşüm söz konusu olduğunda herhangi bir hakkınız bulunmuyor. Sizin gibi benim de tapu tahsis belgem var biz 2981 sayılı yasa dışında başka bir şekilde tapularımıza kavuşamayız. Israrla bunu savunuyoruz. Yasa 5 yıl daha uzatıldı. Bu 5 yılı en iyi şekilde değerlendireceğiz.”

RİSKLİ ALAN İLAN ETMEK SARIYER’İN SORUNUNU ÇÖZMEZ

Başkan Genç, “İnsanların yaşadığı alanlar insanlara devredilmeli. Fakat Derbent, Baltalimanı ve Fatih Sultan Mehmet mahallelerinin diğer bölgelerden bir farkı var. Bu bölgeler afet riskli alan ilan edildi. Ama mahalleleri riskli alan ilan ederek Sarıyer’deki mülkiyet sorunu çözülmez. Biz kararı vatandaşa bırakıyoruz. Başvurup başvurmamak sizin kararınız. Bu açıdan Derbent Mahallesi büyük önem arz ediyor. Derbent bir kale, düşerse tüm bölge düşer” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLARSA BU BELGE GEÇERSİZ

Derbent Muhtarı Aydemir Görmez ise “Mahallemize dağıtılan broşürlerde imar barışının Çamlıtepe (Derbent) Mahallesi’nin tamamını kapsadığı yazıyordu. Oysa gerçek öyle değil. İmar barışı mahallemizin tamamını kapsamıyor. Bu konuda bir kaos var. Başvurular neye göre alınıyor, ücretlendirme neye göre yapılıyor belli değil. Aynı mahalle oturan komşularımızın biri başvurabilirken diğerinin başvuramayacağı söyleniyor. Bu neye göre belirleniyor. Bu yasa çok açık. Kentsel dönüşüme girdiği andan itibaren bu belge geçersiz. Derbent Mahallesi kentsel dönüşüm planları askıya çıktı. İşin özü bu. Bu yasayı bizim mahallemiz için konuşmamıza gerek yok. Kimseye parayı yatırmayın demiyoruz ama şuan ki hali bu. Kararı siz vereceksiniz.” dedi.