Tarabya Doktor Sadık Ahmet parkı açıldı

Tarabya Meydan’da tamamen yenilenen parkın açılışını yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Toplumu adına mücadele veren önemli isimlerin Sarıyer’de yaşaması bize huzur veriyor. Vatanı için mücadele eden tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum” dedi.

Sarıyer Belediyesi “Vefa Projesi” kapsamında onurlu yaşamlarıyla toplumda ön plana çıkmış emekçilerin isimlerini Sarıyer’de ölümsüzleştiriyor. Proje kapsamında Tarabya Meydan’da komple yenilenen parka Batı Trakya Türkleri için mücadele veren Dr. Sadık Ahmet’in adı verildi. Çocuk oyun gruplarından fitness alanına kadar donatılıp halkın kullanımına sunulan parkın açılışını yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, birlik ve beraberlik mesajları vererek, “Toplumların birbirleriyle düşmanlıkları yok. Bu işin özellikle tırmandırıldığı radikal yapılar var. Rahmetli Sadık Ahmet toplumu adına mücadele vermiştir. İsminin burada yaşatılması bize huzur veriyor. Vatanı için mücadele eden tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum” dedi. Etkinliğe; Dr. Sadık Ahmet'in kader arkadaşı Tahsin Sarıoğlu, Tarabya Muhtarı Refet Üstün, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN GENÇ UYARDI

Vatandaşlara parkların korunması konusunda duyarlı olması gerektiğini söyleyen Başkan Genç, çocuk oyun aletlerinin kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmesini de kınayarak, çocukların hayallerine dokunulmaması gerektiğinin altını çizdi.

YENİLENEN PARKTA NELER YAPILDI?

Baştan aşağıya yenilenen park; yayalar, bisikletler ve engelliler için uygun hale getirildi. Çocukların daha işlevsel bir oyun alanına sahip olmaları için oyun grupları yenilerek zemin döşemeleri yapıldı. Yetişkinler için fitness alanı yerleştirilen parkın içerisinde bulunan Sultan II. Mahmud Çeşmesi’nin temizliği ve bakımı yapıldı. Park içerisinde Sarıyerli kadınlar tarafından rengârenk örgülerle kaplanan ağaçlara kuş yuvası eklendi.