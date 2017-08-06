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  4. 06 Ağustos 2017 17:50

Tarihi cadde için önemli karar

Aksaray'daki Ordu Caddesi Pazar günleri için yayalaştırıldı.

Tarihi cadde için önemli karar
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Aksaray'daki Ordu Caddesi Pazar günleri için yayalaştırıldı. İstanbul’un en yoğun caddelerinden biri olarak bilinen Ordu Caddesi Pazar günleri için trafiğe kapatıldı. Caddeyi artık Pazar günleri sadece yayalar ve bisikletliler kullanabilecek.

İstanbul’da trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalardan biri olarak bilinen Fatih Aksaray'daki Ordu Caddesi trafiğe kapatıldı. Geçtiğimiz hafta “Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Kullan” sloganı ile düzenlenen bisiklet tutunda trafiğe kapatılan Laleli’deki Ordu Caddesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesince alınan kararla Pazar günleri için trafiğe kapatıldı. Bundan böyle her Pazar caddeyi sadece yayalar ve bisiklet sevenler kullanacak.

"HEM VATANDAŞ HEM BİZİM İÇİN İYİ OLDU"

Caddenin yayalar tarafından kullanılacak olmasına sevindiğini belirten bölge esnafı ise “Pazar günleri işlerin yoğun olduğu günlerdir. Ancak çok fazla trafik yoğunluğu vardı. Şimdi vatandaş caddeyi daha çok kullanacak. Bu hem vatandaş için hem bizim için iyi oldu” diye konuştu.

İHA

trafik , aksaray , tarihi cadde
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