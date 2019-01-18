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  4. 18 Ocak 2019 23:54

Terörist cenazesine katılan muhtar görevden uzaklaştırıldı

Batman Valiliği, PKK'lı teröristin cenazesine katılan bir muhtarı görevden uzaklaştırdı.

Terörist cenazesine katılan muhtar görevden uzaklaştırıldı
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Batman Valiliğince, PKK'lı teröristin cenazesine katılan bir muhtarın görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Raman Mahallesi Muhtarı S.A. hakkında, bir teröristin cenazesinin, ailesine teslim ve defin işlemlerine katılması ve buradaki fiilleri nedeniyle adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, "Yürüttüğü görevin hassasiyeti nedeniyle ilimiz merkez Raman Mahallesi muhtarı, hakkında nihai karar verilinceye kadar Valiliğimizce geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Raman Mahallesi muhtarlık görevini yürütmek üzere ihtiyar heyeti azası Ramazan Bingöl görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

AA

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