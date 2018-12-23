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  4. 23 Aralık 2018 23:49

Tiyatro oyununda hayvanların dostluğu anlatıldı

Maltepe Belediyesi’nin Prof. Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Aralık ayındaki çocuk oyunları kapsamında bu hafta sonu, hayvan haklarının önemine dikkat çeken iki ayrı çocuk tiyatro oyunu sahneleniyor.

Tiyatro oyununda hayvanların dostluğu anlatıldı
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 Mavi Kumpanya oyuncularının gösterimini yaptığı, “Hayvanların Dostluğu” isimli oyunda, hayvanların dostluğundan öğrenecek çok şey olduğu anlatıldı. Orhan Sanay’ın yazdığı oyunda, ormanın derinliklerinde gezinen Narsy ve Morphy’nin, hayvanlarla karşılaşmasının öyküsü sahnelendi. Önceleri hayvanlardan korkan ikilinin, zamanla vahşi hayvanların dostluklarıyla karşılaşmasının öyküsünü minik tiyatroseverler ilgiyle izledi. Oyunda, hayvanların insanlar ile olan bağlarının kuvvetine dikkat çekildi. İnsanlara karşı daima sevgi dolu olan hayvan dostlarımıza, insanların da sevgi ve ilgi göstermesi, eziyet etmemesi, koruyup bakımlarına yardımcı olmanın önemine vurgu yapıldı. Beşir Ariz’in yönettiği oyunda Atilla Gönültaş, Dilara Gülbay, Serkan Arslantürk, Büşra Çelik ve Ömer Aydil rol aldı.  Mavi Kumpanya oyuncuları, 23 Aralık Pazar günü, “Yol Arkadaşım Köpek Mike” isimli oyunuyla sahne alacak.(22.12.2018)

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