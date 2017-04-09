Toplu istifa edip AK Parti'ye geçtiler

Adıyaman ve Kahta İlçesi'nde, Dolunay Partisi yönetimi, toplu istifa edip Ak Parti'ye katıldı.

Dolunay Partisi Adıyaman İl Başkanı Şükrü Han ve yönetimi, Kadın Kolları Başkanı Bahar Alyüz, Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Bardakçı ve Kahta İlçe Başkanı Murat Gökalp partilerinden istifa ederek toplu halde Ak Parti'ye katıldı. Şükrü Han, AK Parti'ye geçmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, bu zor süreçte taraf olmanın zaruri olduğunu söyledi.

AK Parti İlçe Başkanı Engin Akel ise, eski Dolunay Partisi'nin genç başkanlarıyla aynı çatı altında bulunmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Yeni bir dünya düzenin kurulmaya çalışıldığı bu süreçte, insanlığın en fazla adalet ve barışa ihtiyaç duyduğu bu dönemde, daha güzel bir dünya için mücadele veren dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktıkları, onun yanında yer aldıkları için, istikrar ve yeniden diriliş için biz de 'AK Parti safında yer alacağız' diyen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.