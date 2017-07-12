Toplu taşımalarda ''Yayılarak Oturma'' artık son buluyor

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) toplu taşıma araçlarında erkeklerin yayılarak oturmasını engellemek için sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Metro İstanbul Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Yayılarak Oturma’’ artık son buluyor. Tüm dünyada kabul görmüş bu kurala uyalım uymayanları uyaralım” açıklamasında bulunuldu.

Bir takipçinin araçlarda uyarı levhasının bulunması gerektiğini belirmesi üzerine Metro İstanbul, “Araçlarımıza uyarılar yerleştirilecektir ilginiz için teşekkür eder, iyi günler dileriz” açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda İspanya’nın başkenti Madrid’de belediye, erkeklerin halk otobüslerinde kadınları rahatsız edecek şekilde 'yayılarak oturmasını’ engellemek için araçlara ikaz levhaları koyma kararı vermişti.