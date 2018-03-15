''Toplumu bilimselliğin dışına itenlerin karşısında durulmalı''

"Gelecek Benim Ben Geleceğim” projesi kapsamında onarılan Sarıyer Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret eden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, toplumsal geleneklerin yaşatılması ve doğru bir şekilde aktarılması konusunda imam hatiplere büyük görev düştüğünü söyledi. İmam hatiplerin toplumu doğru bir şekilde yönlendirme konusunda farklı bir misyonu bulunduğunu belirten Başkan Genç, “Toplumu, bu işin özü dışında, bilimsellik dışında farklı taraflara çekmeye çalışanlarında karşısında durmalısınız” dedi. Konuşmasının sonunda Başkan Şükrü Genç’e okula verdiği desteklerden dolayı plaket verildi.

ÇITAYI YÜKSELTMEMİZ LAZIM

Okula yaptığı ziyarette öğrencilerle bir araya gelen Başkan Genç, “Eğitim alanında çıtayı ne kadar yükseltirsek bizim için o kadar iyi. Bunun için Belediye olarak kurumlarımıza, velilerimize ve öğrencilerimize destek vermeye çalışıyoruz. Bu yıl 7 bin 500 öğrenciye burs verdik. Sarıyer Akademi’de öğrencilerimiz büyük başarılara imza atıyor” dedi.

SORUMLULUĞUNUZ VAR

İmam hatiplilerin toplumda daha fazla sorumluluğu olduğunu belirten Başkan Şükrü Genç, “Bu okulların verdiği eğitimle sizin toplumun doğru yönlendirilmesi anlamında bir sorumluluğunuzda var. Siz aldığınız bu eğitimle toplumu farklı taraflara, bu işin özü dışında, bilimsellik dışında farklı taraflara çekmeye çalışanlarında karşısında durmalısınız” ifadelerini kullandı.

GELENEKLERİMİZDEN KOPMAMALIYIZ

“Hepimiz dayanışma içinde olmalıyız” diyen Başkan Genç, “Çağdaş bir toplumun temeli iyi öğrenmek ve çok çalışmak. Biz bunları yaparken geleneklerimizden de kopmamalıyız. Bizi diğerlerinden ayıran husus geleneklerimiz. Siz bunları doğru aktarmak konusunda çok önemlisiniz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

BÜYÜK KATKI SAĞLADI

Sarıyer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Kaşdibi ise konuşmasında Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e teşekkür ederek, “Sizlerin daha iyi şartlarda eğitim ve öğretim görmesi için Sarıyer Belediyesi okulumuzun fiziki birçok ihtiyacını karşılayarak eğitim öğretime büyük katkı verdi” dedi.