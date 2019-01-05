Trabzon'da Aile Hekimliği'nin 10. yılı kutlandı

Trabzon Aile Hekimliği Derneğince Aile Hekimliğinin Trabzon’da başlamasının 10.yıl dönümü kutlandı. Programda Aile Hekimliğinin başarısı da masaya yatırıldı.

Türkiye’de sağlıkta bir devrim olarak başlatılan ve Trabzon İlinde de 5 Ocak 2009 tarihinde uygulamaya başlanan Aile Hekimliği düzenlenen programla kutlandı.

Trabzon Aile Hekimleri Derneği Başkanı ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Hakan Uzun yaptığı basın açıklamasında önemli veriler paylaştı.

Trabzon İlinde 801 bin 731 kayıtlı tüm nüfusa 85 farklı Aile Sağlığı Merkezi’nin hizmet verdiğini ifade eden Dr. Hakan Uzun, “Aile Hekimlerimiz Trabzon İlinde bebeğinden yaşlısına tüm nüfusa tam 10 yıldır hizmet vermekte ve önemli başarılar elde etmektedir.

1 yılda 3 milyon 433 bin muayene

257 Aile Hekimimiz ve onlara destek veren 252 aile sağlığı çalışanı ile 1 yılda tam 3 milyon 433 bin 639 muayene gerçekleştirilmiştir. Bu muayenelere ek olarak 1 yılda tam 37 bin 500 kanser taraması gerçekleştirilmiştir. Akılcı antibiyotik kullanımına destek kapsamında ise 100 reçetenin sadece %22,06 sına antibiyotik yazılarak akılcı antibiyotik konusunda da önemli bir adım atılmıştır.

Yüzde 89 Memnuniyet Oranı

Bilindiği üzere Aile Hekimliği Türkiye genelinde memnuniyet oranı en yüksek sağlık hizmetidir. Ülke genelimde %87.65 olan memnuniyet oranı Trabzon’da daha da yukarıya çıkarılarak %89,15’e çıkarılmıştır.

1 yılda 240 bin Doz Aşı

Aşılama oranları 2008 yılında %90,5 iken %99’lara çıkartılmıştır. Sadece 2018 yılında Trabzon’da 240 bin doz aşı yapılmıştır. Bebek izleme oranları ise %88,9’dan %99’a, bebek ölümleri ise binde 11,4 iken binde 4,9’a düşürülmüştür. Anne ölüm oranı ise 2009 yılında yüz binde 36.9 iken 2018 yılı sonunda yüzbinde sıfıra düşürülerek rekor kırılmıştır.

Trabzon İlinde sağlık alanında bu önemli çalışmalara imza atan tüm Aile Hekimlerimize, onlara destek veren aile sağlığı çalışanlarımıza ve derneğimiz ile koordinasyon içinde olan İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” dedi.

AHEF Başkanından Önemli Mesaj

Konuyla ilgili konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF Başkanı Dr. Şenol Atakan da Trabzon’da 10.yılına giren Aile Hekimliği sebebiyle tüm hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarını kutlayarak şunları söyledi; “Aile Hekimlerimizin tüm yurtta sağladığı başarılar ortada. Aile Hekimliği öyle büyük başarılar elde etmiştir ki birçok ülke tarafından örnek alınan ve alınmak istenen bir uygulama olmuştur. Ancak Aile Hekimlerimiz başarılı oldukça üzerlerine yüklenen yüzlerce çeşit rapor yazma sorunu, defin ve benzeri nöbet uygulamaları, artan hak kayıpları ve artan fahiş kira ücretleri sisteme zarar vermektedir. Caydırıcı nitelikte sağlıkta şiddet yasasının halen çıkmamış olması, vatandaşların hekim seçme özgürlüğünün elinden alınması ve cari giderlerin aile sağlığı merkezlerine yetmez hale gelmesi de sistemi olumsuz etkilemektedir. Aile Hekimliği Sisteminin yıpranmasının önlenmesi ve başarının daha da yukarı çıkarılması için, alanın en büyük temsilci kurumu olan AHEF’in önerileri doğrultusunda yetkililerin bir an önce gerekli çalışmaları yapması büyük önem arz etmektedir” dedi .