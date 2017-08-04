Turizmde İran’la dev işbirliği

Yapılan görüşmelerde, iki ülke arasındaki diyaloğun geliştirilmesi ve turizmin canlandırılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın davetiyle İstanbul’da bir araya gelen heyette, İran Dışişleri Bakan Danışmanı ve Kuzey ve Doğu Temsilcisi Gholamabbas Arbabkhales, Horasan-ı Razavi Havaalanları Genel Müdürü Muhammadbagher Ghasemzadeh, Horasan-ı Razavi Genel Valiliği Ekonomi Koordinasyon Genel Müdürü Ali Rasulian, Horosan-ı Razavi Bütçe Planlama Kurumu Başkanı Reza Jamshidi, Horasan-ı Razavi Genel Valiliği Kültür Genel Müdürü Seyyed Hamid Mosavi, Dışişleri Bakanlığı Kuzey ve Doğu Temsilciliği Siyasi İşler Uzmanı Muhammad Ghobadirad, Havayolu Seyahat Hizmetleri ve Turizm Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mohammad Sharif Rouhani, TURSAB, Otelciler Birliği ve Maltepe Esnaf Sanatkarlar Birliği temsilcileri katıldı. İki ülkenin dini ve tarihsel kültürünün çok zengin olduğu, bu alanda turizm sektörünün canlandırılması gerektiğinin vurgulandığı toplantıda konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Aynı ve aynı kültürlerin insanları olarak birbirimizi en iyi şekilde anlayacağımızı düşünüyorum. Yerel yönetimlerin, kardeş ülke İran belediyeleri ile gerçekleştirecekleri kültür ve sanat etkinliklerine çok büyük önem veriyoruz. Maltepe Belediyesi olarak bu anlamda, çok güzel etkinlikleri hayata geçiriyor ve İran ve Türk halkının kardeşliğine katkı sunuyoruz” dedi.

ÖNYARGI DUVARLARI KIRILMALI

Anadolu'da yaşayan Türkmenler için bu coğrafyanın büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Kılıç, “İmam Gazali'nin, İmam Rıza'nın, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Ömer Hayyam'ın izlerini taşıyan bu coğrafya, çok önemli bir yerdir. Türkiye'de İran'dan çok sayıda turist ağırlıyoruz. Ancak İran'a çok fazla turist gitmiyor. Bunun yegane sebebi, kafaların içindeki önyargı duvarlarıdır. Bu önyargıları yıkmak için turizmcilere ve yerel yönetimlere büyük bir görev düşüyor. İnsanlık tarihinin temellerinin atıldığı bu coğrafya ile Anadolu kültürünün bütünleşmesi gerektiğine inanıyorum” diye konuştu. İran Dışişleri Bakan Danışmanı, Kuzey ve Doğu Temsilcisi Gholamabbas Arbabkhales de kısa bir konuşma yaparak, turizm sektöründe en önemli hedeflerinin Türkiye olduğuna vurgu yaptı. Arbabkhales, şunları ifade etti: “İran olarak turizm konusunda hedeflerimizden biri ve en önemlisi Türkiye'dir. İranlı turistler, Türkiye'de huzur buluyor. Kültürel ve tarihi olarak pek çok ortak noktamız var. Turizm alanında işbirliğine hazırız ve bu alanda ilerlemek arzusundayız.” Toplantının ardından Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile birlikte İstanbul’u tanıma fırsatı bulan İran heyeti, tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti.



