Türkan Saylan Sosyal Yaşam Merkezi kapılarını açtı

Toplumun her kesimini sosyal hayata kazandırmak için anlamlı birçok projeyi hayata geçiren Sarıyer Belediyesi, son olarak Ferahevler’de bulunan tıp doktoru, akademisyen, yazar ve eğitimci Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adının verildiği Sosyal Yaşam Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Hem yaşlıları, hem doğaseverleri hem de çocukları bir araya getirecek yeni bir yaşam alanı olarak anılan ve içinde çok amaçlı salon, özel eğitim sınıfı ile dinlenme alanlarının yer aldığı merkezin açılışına çok sayıda vatandaş katıldı. Misafir çocukların halk oyunları gösterileriyle başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti. Açılışta konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, sözlerine Prof. Dr. Türkan Saylan’ı anarak başladı. Saylan’ın özellikle de kız çocuklarının okuması için verdiği mücadelelerden bahseden Genç, “Burada bulunan Uluslararası Lions 118-T Yönetim Çevresi Federasyonu yetkilileriyle birlikte bu merkezi kurmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Suriyeliler eğitim görecek

Projenin yapılmasının bir diğer amacının ilimizde yaşayan Suriyeli vatandaşlara ve çocuklarına eğitim vermek olduğunu söyleyen Başkan Genç, “8 yıldır hiçbir ayrım yapmadan bölgenin her bir taşına dokunmanın, her bir insanın yaşama tutunmasını sağlamanın ve özellikle çocuklarımızın yarını için çaba sarfetmenin gururunu yaşıyoruz. Buradan destek olan herkese teşekkür ediyorum. Şunu bilmeliyiz ki eğitime önem vermeyen ülkelerin yolda yürümesi mümkün değildir” açıklamasında bulundu.

Tesis hakkında bilgi verildi

Uluslararası Lions 118-T Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yönetmeni Mukaddes Yamaç, Sarıyer ÇYDD Başkanı Gül Çağlayan, Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi Sevim Yalınkılıç ve Ferahevler Muhtarı Turan Öztürk de yaptıkları konuşmalarda Türkan Saylan adının yaşatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Genç’e teşekkürlerini iletti. Programda Sarıyer Belediyesi Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun ise açılışa katılanlara tesis hakkında bilgi verdi. Konuşmalar sonrasında gerçekleşen plaket takdiminin ardından, açılış kurdelesi kesildi.