Türkiye'nin gözü bu ilçelerde olacak !

Pazar günü yapılacak referandumda tüm seçmenlerin yüzde 10'na denk gelen 5 milyon 579 bin bin kişi 10 ilçede oy kullanacak. Türkiye'nin en çok oy kullanacak ilçeleri böyle sıralandı...

Türkiye, tarihinin en önemli kararını vermek için 16 Nisa'nda sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 16 Nisan’daki referandum öncesi kesinleşen seçmen ve sandık sayılarını, mahalle ve köy köy, internet sitesinden ilan etti. Buna göre 1 Kasım 2015’te 54 milyon 49 bin 940 olan yurtiçi seçmen sayısı yüzde 2,6 artışla 55 milyon 319 bin 222’ye yükseldi. YSK’nın resmi rakamlarına göre, 16 Nisan referandumunda 1 milyon 269 bin 282 seçmen ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Seçmen sayısı en çok artan iller İstanbul, Ankara, İzmir, en az artan iller ise Erzurum, Çankırı, Sinop oldu.

TÜRKİYE'NİN GÖZÜ 10 İLÇEDE OLACAK

Referanduma sunulan Anayasa değişikliği teklifi için pazar günü 55 milyon 319 bin 222 seçmen 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak.İlçe bazlı değerlendirildiğinde birçok ilin nüfusundan fazla seçmene sahip 10 ilçe, toplam seçmenin yüzde 10’unu oluşturacak. En fazla seçmen, 684 bin ile Ankara Çankaya’da bulunacak.

Ankara Keçiören - 656 bin

Bursa Osmangazi - 617 bin

Adana Seyhan - 543 bin

İstanbul - Küçükçekmece 541 bin

Gaziantep - Şahinbey 530 bin

İstanbul - Esenyurt 520 bin

İstanbul - Bağcılar 510 bin

İstanbul - Ümraniye 491 bin

İstanbul - Pendik 487 bin

En az seçmen ise Konya Yalıhüyük’te (bin 289) yer alacak