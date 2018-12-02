Türkiye’nin güvercinleri Maltepe'de görücüye çıktı

Renkli görüntülere sahne olan festivalde konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Siz değerli hayvanseverleri ilçemizde ağırladığım için çok mutluyum. Aramızda Irak’tan gelenler bile var. Hepiniz hoş geldiniz” dedi.

Maltepe Belediyesi ve Marmara Güvercin Federasyonu işbirliğiyle, Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu’nda 2. İstanbul Güvercin Festivali düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından gelen güvercinlerin sergilendiği festivale toplam, 3 bin güvercin katıldı. Festival kapsamında farklı ırktaki 300 güvercin, “Kostüm Öntepe”, “Kostüm Çifttepe”, “Musul”, “Arkatepe”, “Süs Güvercini” ve “Kerkük” adlı 6 kategoride yarıştı. Yarışma sonrası dişi ve erkek dallarında ayrı ayrı ilk 3’e girenlere ve katılımcılara toplamda 282 kupa dağıtıldı. Mehteran gösterisi de yapılan festivalde, çok sayıda güvercin yetiştiricisi güvercinlerini sergiledi ve güvercin ırkları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

ŞEREFİNE GÜVERCİN UÇURULDU

Etkinliğe katılan ve şerefine güvercin uçurulan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, kafesleri gezerek güvercinler hakkında bilgi aldı ve bir doğanla fotoğraf çektirdi. Güvercinlerle yakından ilgilenen Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın da çelenk gönderdiği festivalde Ali Kılıç bir konuşma yaparak, “Siz değerli hayvanseverleri ilçemizde ağırladığım için çok mutluyum. Ben de bir hayvanseverim. Aramızda Irak'tan gelenler de var. Hepiniz hoş geldiniz. Etkinlik hepimize hayırlı olsun” dedi. (02.12.2018)

