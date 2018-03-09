Türküler kadınlar için söylendi

Sarıyer Belediyesi’nin 3 gün süren Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri, Şef Zafer Gündoğdu Yönetimindeki Sarıyer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun ‘ Emekçi Kadının Türküsü’ konseriyle son buldu. Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde tamamı kadınlardan oluşan koro birbirinden güzel türkülerini kadınlar için seslendirdi. Fabrika Kızı, Burçak Tarlası, Ünzile gibi toplumda kadınlara yönelik sorunları konu alan türkülerin seslendirildiği gecede dinleyiciler zaman zaman hüzünlendi zaman zaman eğlendi.

HERŞEYİMİZİ KADINLARA BORÇLUYUZ

Sarıyerli kadınların yoğun ilgi gösterdiği konserde konuşan Şef Zafer Gündoğdu “ Her şeyimizi onlara borçluyuz” diyerek selamladığı kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Gündoğdu, “Biz 12 yaşında çocukların anne olamaması için, çocuklarımızın ve kadınlarımızın tacize, tecavüze uğramaması için, ezilmemesi için çaba sarf ediyoruz. Kadınlarımız gücü bunların önüne geçecektir” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİĞİ KADINLAR KORUYACAK

Etkinlikte “Kadın” şiirini okuyan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Kadınların sorumluluğu erkeklerden daha fazla. Bir kadının kesinlikle kaybetmeyeceği bir yavrusu var, bir de yuvası. ‘9 yaşındaki çocuk evlenebilir mi’ diye ilkel tartışmaların olduğu şu günde annelerin çocuklarına sahip çıkması gerekiyor. Herkesi buraya getirip salonlara sığdırmamız mümkün değil ama buraya gelmeyenlere bu mesajları iletmeniz mümkün. Çünkü buna o kadar çok ihtiyaç var ki. Bu ülkenin birlik ve beraberliğini özellikle kadınlar koruyabilir” dedi.