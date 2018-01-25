Uğur Mumcu Maltepe’de anıldı

Mumcu için Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma programında, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden şair Ataol Behramoğlu, besteci ve müzisyen Haluk Çetin ile birlikte sahne aldı. Behramoğlu, Mumcu’nun cesur, kararlı, ciddi, bilgili, farklı bir kimlik ve kişiliğe sahip olağanüstü bir gazeteci ve yazar olduğunu belirterek, “Uğur Mumcu’nun ölümü Türkiye için, ülkemiz ve ailesi için, çocukları için, hepimiz için çok büyük bir kayıp olmuştur. Mumcu’nun ölümünün üzerinden 25 yıl, bir çeyrek asır geçti. Geçen zaman diliminde unutulmadı ve unutulmaz” dedi. Programda Ataol Behramoğlu, “Ne Çok Hain” isimli yeni şiir kitabından şiirler seslendirdi. Behramoğlu’nun, Türkiye gündemine damgasını vuran toplumsal olayların da yer aldığı şiirlerine, Haluk Çetin gitarıyla eşlik etti.