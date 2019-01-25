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  4. 25 Ocak 2019 11:09

Uğur Mumcu Maltepe’de anıldı

Uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26’ncı yıldönümünde, Maltepe’de düzenlenen, kişisel eşyalarının da sergilendiği özel bir programla anıldı.

Uğur Mumcu Maltepe’de anıldı
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Maltepe Belediyesi, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’yu, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde (TSKM) düzenlenen özel bir programla andı. “Özgürlük Gelecektir, Gelecek Bizimdir” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, gazeteci, belgeselci ve televizyoncu Nebil Özgentürk’ün “Bir Yudum Bir İnsan” belgesel serisinin Uğur Mumcu ile ilgili bölümü gösterildi. Belgesel sonrası insanlar gözyaşlarını tutamazken, belgeseli hazırlayan Nebil Özgentürk, günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma yaptı.

Özgentürk, “Düşünsenize ya Türkan Saylan Kültür Merkezi. Kardelen Salonu. Okutulmayan çocuklar için güzel bir isim. Sezen Aksu ve Türkan Saylan birlikte önerdi. Güneşte doğan çiçek anlamında. Türkan Saylan’ı ve kardelenleri alkışlayalım. Bugün Uğur Mumcu anmasındayız. Gaffar Okan için de bir alkış. Bir televizyoncu olarak bu ülkenin devlet televizyonunda en güzel yönetimini üstlenmiş İsmail Cem de aramızdan ayrıldı. Bir de Mümtaz Sevinç. Benim yarım kalan şarkımdır Mümtaz ağabey. O seslendirdi belgeseli. Biliyorsunuz ne kadar olağanüstü bir duyguyla Uğur abisini seslendirdi” dedi.

TÜRKÜLERLE ANILDI

Daha sonra Mümtaz Sevinç ile Uğur Mumcu belgeselinde yaşadığı bir anıyı paylaşan Özgentürk, Mumcu belgeseli öncesinde seslendirme için Sevinç’i aradığında uzakta bir dizi çekiminde olduğunu ama Mumcu’nun adını duyunca karları aşarak geldiğini ve belgeselin ilk kez gösterildiği bir 24 Ocak akşamında aramızdan ayrıldığını ifade ederek dinleyenleri hüzne boğdu. Konuşma sonrası Grup Gündoğarken bir konser verdi. “Merhaba”, “Yiğidim Aslanım” ve “Uğurlar Olsun” gibi türkülerle Mumcu’yu anıldı. Programa katkı sunan Nebil Özgentürk ve Grup Gündoğarken’e belediye tarafından plaket takdim edildi.

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