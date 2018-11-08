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  4. 08 Kasım 2018 12:58

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Maltepe'de saygı zinciri ve saygı dalışıyla anılacak

Maltepe Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 80. yılında, binlerce kişinin katılacağı ''Ata’ya Saygı Zinciri'' ve 25 dalgıcın katılacağı ''Ata’ya Saygı Dalışı'' etkinliği ile anacak.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Maltepe'de saygı zinciri ve saygı dalışıyla anılacak
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Maltepe’deki anma etkinlikleri kapsamında sahilde, “Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturulacak ve Atatürk mavi gözleriyle denizden çıkacak. Uzun yıllardır İstanbul’da çalışan, Atatürk aşığı İngiliz ressam Ned Pamphilon’a ait “Atatürk’ün Gözleri” tablosu, Atatürk posteri ve dev Türk bayrağını sönmeyen meşaleler eşliğinde denizden çıkarılacak.   

Etkinlikler çerçevesinde saat 08.00’dan itibaren, Bostancı sahilinden Küçükyalı’ya kadar insan zinciri oluşturulup, Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 9’u 5 geçe saygı duruşunda bulunulacak. Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu da,  Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirecek.

maltepe belediyesi , atatürk
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