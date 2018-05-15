Ulusal yas nedeniyle Maltepe’de etkinlikler iptal

Tel Aviv’deki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması sırasında Gazze’de gösteri yapan 59 sivil, İsrail tarafından katledilmiş ve Türkiye, 3 günlük ulusal yal ilan etmişti. Maltepe Belediyesi, alınan bu karar üzerine, düzenleyeceği konser etkinliklerini iptal etti. Bugün ilçe meydanındaki “Hoş Geldin Ramazan” konseri ile Azerbaycan 100. Yıl etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapılacak konser ve dans gösterisi de ulusal yas nedeniyle iptal edildi.

Yaşanan gelişmelerle ilgili bir açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Tüm insanlığın başı sağ olsun. Vicdanlar utandı, insanlık utandı, bu katliamı yapanlar utanmadı. Filistin topraklarına saplanan bu hançer, Ortadoğu’da barışa ve kardeşliğe saplanmıştır. Kardeş Filistin halkı yalnız değildir. Bu anlamda, Türkiye’de alınan 3 günlük yas kararını yerinde buluyorum" dedi.