Uluslararası Büyükçekmece Heykel Sempozyu’mu başladı

Küratörlüğünü Metin Yergi’nin yaptığı Uluslararası Heykel Sempozyumu için Kolombiya, İtalya, Bulgaristan, Portekiz ve İran'dan gelen heykeltıraşlar Marmara mermeri üzerinde çalışarak özgün çalışmalar ortaya çıkartıyor.

Heykeller yeni belediye binasıyla bütünleşecek

Bu yıl yapılacak heykellerin, Büyükçekmece Belediyesi'nin yeni hizmet binası için özel çalışmalarla tasarlanacağını belirten Küratör Metin Yergin, "Yeni belediye binasının önünde şemalar belirledik. Sadece Büyükçekmece'ye ait olmasını isteyeceğimiz özel tasarımlar yapıyoruz. Heykeltıraşlarımız, Büyükçekmece hakkında bilgilenerek sadece bu bölgeye ait çalışmalar ortaya çıkartacak. Yeni belediye binasıyla bütünleşen ve orayla birlikte anlam ifade edecek çalışmalar oluşturulacak. Ayrıca İran'dan gelen heykeltıraşımız binadaki pencerelerle ilişki kurarak farklı çalışmalar tasarlayacak. Yeni belediye binasında toplam 14 heykel olması planlanıyor" şeklinde konuştu.