Ünlü Güzellik Uzmanı ile Saç Tasarımcısı Yenimahalle’de

YENİMEK Ergazi Kurs Merkezi’nde gerçekleşen seminere yoğun katılım gösteren kadınlar, seminer ile güzelliğe dair merak ettikleri tüm soruları sorma imkânı buldu.

Yeni trend alınmamış dağınık kaşlar

Cilt güzelliği konusunda kadınlara tavsiyeler veren Bahar Babacan, “Güzellik uzmanı olarak biz mucize yaratamayız, bizler sadece olanı hareketlendirip güzelleştirebiliriz. Doğal, yüz hatlarına, cilt rengine ve yüz tipine uygun kalıcı makyaj uygulamaları, makyaj ve kaşları tercih etmelisiniz. Bunun için de tabii işin uzmanına gitmelisiniz ki sonradan can sıkıcı sonuçlarla karşılaşmayın. 2019’da kalın ve alınmamış dağınık kaşlar moda. Kaşlarınız çıkmıyorsa kaşlarınıza teramisin, sarımsak, badem yağı sürebilirsiniz. Saça uygulanan boyayı da asla kaşınıza uygulamayın, uygulatmayın. Kaş kılları çok hassastır” dedi.

Konuşmasının ardından makyaj uygulaması yapmak üzere sahneye katılımcılardan birini davet eden Bahar Babacan, o gün 41’inci evlilik yıldönümü olduğunu öğrendiği YENİMEK kursiyeri Ayşe Uzun’a (58) makyaj yaptı.

“Eve gittiğimde eşim çok şaşıracak”

41 yıl önce gerçekleşen düğünü hariç hiç makyaj yapmadığını söyleyen Ayşe Teyze, “Bugün evlilik yıldönümüm ve 41 yıl sonra ilk kez makyaj yapmış oldum. Garip bir duygu. Aynaya bakınca kendimi çok değişmiş gördüm. Eve gittiğimde eşim çok şaşıracak. Teşekkür ederim” diye konuştu. Aynı zamanda maniler okuyarak katılımcılara uzun evliliğin sırrını da açıklayan Ayşe Teyze, “Sevgi ve saygı evliliğin olmazsa olmazı. Eşimi çok seviyorum. Dünyaya bir daha gelsem onunla evlenirim” diyerek 41 kere maşallah dedirtti.

“İyi şampuan az köpürür”

İlk olarak vatandaşlara güzel ve bakımlı saçlara sahip olmak için tüyolar veren Saç Tasarımcısı Metin Kaya ise, “Moda diye bir kesimi ya da rengi bir kişiye yapamazsınız. Neden mi? Çünkü ten renginiz, yüz hatlarınız istediğiniz veya moda diye tabir ettiğiniz saç şekline uygun olmayabilir. Moda diye her kesim, her renk herkese yakışmaz” dedi.

Katılımcılardan gelen Şampuan alırken nelere dikkat etmeliyiz? Sorusuna da dikkat çeken bir cevap veren Kaya, “Her zaman sülfatsız ve parabensiz şampuan kullanın. Herkes saçı çok köpürünce şampuanın iyi olduğunu sanıyor. Aksine iyi şampuan az köpürür. Çok köpürdükçe saç temizlenmez” diye konuştu.