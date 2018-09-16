Usta tiyatroculara emek ödülü

Duygusal anların yaşandığı ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Birilerinin önünde düğme iliklemeyen, sadece devlet sanatçısı olayım da ne olursa olsun demeyen, halkımızla beraber olma erdemini, onurunu hala yaşatan siz değerli sanatçılarımızın önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

Maltepe Belediyesi’nce düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali, beşinci gününde önemli oyunlara ev sahipliği yaptı. Festival kapsamında sabah saatlerinde Emin&Hayat Olcay Tiyatrosu’nun “Ağacın Şarkısı” adlı çocuk oyunu ve Azerbaycan Gence Devlet Dram Tiyatrosu’nun kadın-erkek ilişkilerini konu alan “Matruşka” isimli oyunu sahnelendi. Oyun gösterimleri sonrası festival anısına verilen ödül için düzenlenen törene 5 ülkeden ve Türkiye’nin 7 bölgesinden gelen 23 ekip, Emin Olcay, Hayat Olcay, Cihat Tamer ve Turgay Tanülkü gibi önde gelen tiyatrocular, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve davetliler katıldı. Festival anısına verilen “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” Emin Olcay’ın olurken, ödülünü Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın elinden alan Olcay, “Bunca yıllık sanat hayatımda bu festivalin düzenlenmesini her zaman düşlemişimdir. Başkanımız da bu onuru bana yaşattı. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Umarım birle başlar sonsuza kadar uzanır” dedi.

CİHAT TAMER'E ÖDÜL

Emek ödülünü alan ve Maltepe ile bütünleşen Mahallenin Muhtarları dizisinde muhtar rolünü oynayan usta oyuncu Cihat Tamer de, bir teşekkür konuşması yaparak, şunları söyledi: “Ben Maltepe’nin yabancısı değilim. 1992 yılında Mahallenin Muhtarları diye bir dizi çekmek için mekân arıyorduk. O kadar çok mekân aradık ki, rahat çalışabileceğimiz, trafiği çok yoğun olmayan bir mekân…Maltepe’nin Beşçeşmeler Mahallesi en uygun mekân olarak tespit edildi. Orada çekime başladık. Biliyorsunuz bu dizi, herkesin yıllarca özlemini çektiği o mahallelilik, komşuluk ilişkilerini, küçüğe sevgiyi, büyüğe saygıyı ve hiçbir menfaati olmadan yardımlaşmayı gösteren bir diziydi. 10 yıl biz burada misafir olarak bulunduk. Çok memnunum gerçekten ve de şimdi Başkanımızın da katkılarıyla burada böyle bir tiyatro festivalinin olması, 56 yıllık tiyatrocu olarak bana çok mutluluk verdi. Artık böyle bir ödül almak, ne denir bilemiyorum, konuşamıyorum da, çok teşekkür ediyorum.” Emek ödülünü alan diğer isimler Adnan Biricik, Cem Uslu, Hüseyin Köroğlu, Kımız Bozkır, Nedim Saban ve Tuncer Cücenoğlu da ödüllerini, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin elinden aldı.

“BU FESTİVAL İÇİN YÜREĞİM AYRI ÇARPTI”

Törende yaptığı konuşmada 12 Eylül’de başlayan tiyatro festivaline vurgu yapan, bu tarihin seçilmesinin oldukça önemli olduğunu ifade ederek, darbenin sanat ve sanatçı üzerindeki olumsuz etkilerinden bahseden Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Birilerinin önünde düğme iliklemeyen, sadece devlet sanatçısı olayım da ne olursa olsun demeyen, halkımızla beraber olma erdemini, onurunu hala yaşatan siz değerli sanatçılarımızın önünde saygıyla eğiliyorum. Bu festivalin arkasında başarılı bir ekip var. Ekibim, burada bir tiyatro festivali yapmak istiyoruz dediğinde, inanın yüreğim ayrı çarptı. Her şeyi o kadar mükemmel organize ettiler ki bana bir şey bırakmadılar. 5 ülkeden onlarca tiyatrocuyu burada ağırladık. Hem beğeni, hem katılım, hem de ilk defa böyle bir festivali gerçekleştiriyor olmalarına rağmen organizasyonun mükemmelliği adına sahne arkası ve önündeki herkese, kardeşiniz, belediye başkanınız ve tiyatrosever olarak teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi yan yana durduğumuz zaman bütün diktatörlüklere, darbelere karşı durmuş oluyoruz” diye konuştu.

OYNADILAR, YÜRÜDÜLER, DANS ETTİLER…

Ödül töreni sonrası Maltepe Meydanı'ndan, marşlar ve pankartlar eşliğinde Beşçeşmeler Meydanı’na doğru yürüyüşe geçen korteje vatandaşlar da katıldı. Sık sık durdurulan kortejdeki sanatçılara danslarla birlikte eşlik edilirken, kortejin Beşçeşmeler Meydanı’na gelmesiyle Sırbistan Dimitrijeviç ve Manasijeviç’in sokak oyunu “Savaş Karşıtı Kabare” sahnelendi. Etkinlikler sonrası sahne alan Anadolu Rock müziğin sevilen isimleri Moğollar grubundan Taner Öngür, Serap Yağız ve Kemal Küçükbakkal, geleneksel şarkılardan da oluşan bir konser vererek Maltepelileri coşturdu. Onlarca Maltepeli piste çıkarak dans etti.