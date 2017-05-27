Ustalara saygının 150. konuğu Zeynep Oral oldu

Tiyatro eleştirmeni, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Zeynep Oral, Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği ‘Ustalara Saygı’ gecesinde anıldı. Ustalara Saygı bu programla 150. konuğunu ağırlamış oldu.

Beşiktaş Belediyesi tarafından usta isimlerin anıldığı ‘Ustalara Saygı’ programının konuğu tiyatro eleştirmeni ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zeynep Oral oldu. Sanat ve iş dünyasından birçok arkadaşının da katıldığı gecede ünlü piyanist Fazıl Say ve Zuhal Olcay sahne aldı. Ustalara Saygı programı, bu konuğu ile 150. kez gerçekleştirilmiş oldu. Programa Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar da katıldı.

Ustalara Saygı sezon finali yaptı

Ustalara Saygı’nın sezon finalini Zeynep Oral ile birlikte yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, “Bu program bizim için büyük bir şeref. Çünkü bu program burada son kez yapılıyor, burayı bu yaz yeniliyoruz. Sezon finalini Zeynep Oral ile birlikte yapmaktan, onunla aynı sahneyi paylaşıyor olmaktan emin olun fevkalede mutluyum, heyecanlıyım. Tabi Faruk Şüyün’a da Türkiye’nin değerlerini sizlerle buluşturmak için verdiği emek nedeniyle çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.