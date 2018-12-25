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  4. 25 Aralık 2018 18:05

Vali açıkladı ! Yarın okullar tatil...

Sivas'ta gece beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Vali açıkladı ! Yarın okullar tatil...
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Sivas'ta gece beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Meteoroloji verilerine göre, Sivas'ta gece beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildiğini Twitter hesabından duyurdu. Ayhan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili çocuklar, gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden, Sivas il genelinde 26.12.2018 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime 1 (bir) gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum."

twitter , tatil , vali , okul
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