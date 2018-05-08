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  4. 08 Mayıs 2018 18:05

Valilik açıkladı ! O ilde o bölgelere girmek yasak

Hakkari Valiliği 3 ilçede 30 bölgenin özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Valilik açıkladı ! O ilde o bölgelere girmek yasak
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Hakkari'de, kent merkezi ile 3 ilçedeki 30 bölge, 14 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Hakkari Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devlet ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 30 bölge, 09 Mayıs 2018 günü saat 00:00:01’den 23 Mayıs 2018 günü saat 23:59:59’a kadar, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır" denildi.

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