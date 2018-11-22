Valilik'ten o öğrenciler hakkında açıklama

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyünde yaşayan 15 öğrencinin okula gidemedikleri yönünde bazı basın-yayın organlarında çıkan haber ses getirdi. Konuyla ilgili Valilik tarafından yapılan açıklamada, 15 öğrencinin aileleriyle yapılan görüşmede, öğrencilerin ilçe merkezindeki ortaöğretim kurumlarına ve bağlı pansiyonlara yerleştirmelerinin sağlandığı belirtildi.

Yüksekova'ya 54 kilometre uzaklıktaki Irak sınırına yakın Dağlıca köyünde, yaşayan 15 öğrencinin okula gidemedikleri yönünde Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) 2 gün önce ‘Dağlıcalı çocuklar okula gitmek istiyor’ başlığıyla aktardığı haberin bazı basın-yayın organlarında yayımlanmasının ardından valilik açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Yüksekova İlçesine bağlı Dağlıca Köyünde ikamet eden 15 öğrencinin okula gidemedikleri yönünde haberler bazı yerel basında yer almıştır. Dağlıca Köyü, bulunduğu konum itibariyle bölgesel kış şartlarının en ağır yaşandığı köylerden biri olması, yoğun kar yağışıyla birlikte köy yolların ulaşıma sık sık kapanması ve köyün Milli Eğitim Bakanlığı Taşımalı Eğitime Erişim Yönetmeliğinde belirtilen mesafeden uzak konumda olmasından dolayı taşımalı eğitime olanak vermemektedir. Bu kapsamda bahse konu 15 öğrencinin ailesi ile gerekli görüşmeler yapılarak, öğrencilerin İlçe Merkezinde bulunan ortaöğretim kurumlarına ve bu kurumlara ait pansiyonlara yerleştirilmeleri sağlanmıştır."