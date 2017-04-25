Yaralar sarılmaya devam ediyor

Sarıyer’in köyler bölgesinde geçtiğimiz ocak ayında yaşanan kar felaketinde zarar gören seracı köylülere naylon branda yardımına başlandı. Gümüşdere düğün salonunda gerçekleşen ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de katıldığı kahvaltıda 127 seracıya brandaları teslim edildi. Sarıyer Ziraat Odası Başkanı Bilgin Çakıroğlu da her bir topu 400 metrekare olan ve 93 kilo ağırlığındaki malzemelerin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı toplantıda yerini aldı.

Gümüşdere Muhtarı Abdullah Gündoğdu, yaptığı konuşmada 4 yıl garanti süresi olan dayanıklı brandaların söz verildiği gibi köylülerin imdadına yetiştiğini söyleyerek, mağduriyetlerinin giderilmesini sağlayan Şükrü Genç ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.

“Lokmamızı da sorunlarımızı da paylaşacağız”

Kahvaltıda kısa bir konuşma yapan Şükrü Genç, “Ne vaat ettiğimizden çok neyi ne zaman yapmamız gerektiğiyle ilgileniyoruz. Biz karşılaştığınız felaketle ilgili gerekli çalışmamızı çoktan yapmıştık. Yaklaşan referandum seçimleri öncesinde dağıtmayı etik bulmadığımız için dağıtımı bugün yapıyoruz. Hepimiz aynı toplumun insanlarıyız. Şu an sofrada lokmamızı paylaştığımız gibi sorunlarımızı da paylaşacağız. Sadece bu afet dolayısıyla söylemiyorum. Ne zaman, ne sıkıntınız olursa bize söyleyin. Elimizden ne gelirse yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. İşler masa başında çözülmez, sorunları yerinde görmek gerek. Gümüşdere için imar planlarımızı da hazırlayıp İBB’yegötüreceğiz. Sizler tarlalarınızda çalışırken bizzat yanınıza gelerek toplantılar yapacağız. Birlikte tarla sürerken konuşacağız, yan yana tohum ekerken konuşacağız. Birlik ve beraberliğimizi korumak zorundayız” dedi.

Genç’ten Selanik müjdesi

Selanik göçmeni vatandaşların ağırlıkta yaşadığı köye bir de müjde veren Genç, “Hıdırellez ve Bolcanine etkinliklerinde birlikte olacağız. Bunların dışında sizlerle birlikte Selanik’e gitmek istiyoruz. Bu program size ait, ne zaman isterseniz o zaman gideriz. Bana derseniz ki; Ramazan Ayı’ndan önce gidelim, o zaman önce gideriz. Eğer derseniz ki; Ramazan ayında gidelim. Ona da varız. Birlikte ata topraklarında iftar açarız” diye konuştu.