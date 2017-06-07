Yasak geldi ! O illerimizde sokağa çıkmak yasak

Mardin'in Dargeçit ilçesi ile Bitlis'in Hizan ilçesinde bazı köy ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle 3 mahallede ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dargeçit ilçesi Kerboran kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon gerçekleştirileceği belirtilerek, şöyle denildi:

Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince; 7 Haziran 2017 Çarşamba günü saat: 06:00 itibari ile ilimiz Dargeçit İlçesi Kısmetli, Kılavuz ve Değerli mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir.

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Öte yandan Bitlis'in Hizan ilçesinde bazı köy ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, ilçedeki bazı köy ve mezralarında vatandaşların can ve mal güvenliğinin tesisi amacıyla, bugün saat 20.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar Olağanüstü Hal Kanunu'nun (OHAL) 11. maddesinin (a) ve (b) fıkrasına istinaden sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Hizan'ın Ekinli köyü ve Deliktaş mezrası, Yaylacık köyü ile Bilgili ve Sarıbal mezraları, Çalışkanlar köyü, Yolbilen köyü ile Yeniçay mezrası bölgelerinde, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin tesisi amacıyla ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.