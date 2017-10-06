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  4. 06 Ekim 2017 12:18

Yaşlı şahinin imdadına belediye yetişti

Maltepe Belediyesi, yaşından dolayı bitkin düşen şahin ve su tavuğunu, tedavi ederek sağlığına kavuşturdu.

Yaşlı şahinin imdadına belediye yetişti
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Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gelen şikâyetleri değerlendirerek Başıbüyük Mahallesi’nde ilerleyen yaşından dolayı bitkin düşen şahine müdahale etti. Kısa süre içerisinde deneyimli veteriner ekipleri tarafından alınan şahin, Sahipsiz Hayvan Tedavi ve Aşılama Merkezi’ne getirilerek, bakımı yapıldı. Ayrıca vatandaşlarca bulunup teslim edilen Yelvegiller sınıfına ait su tavuğunun da, muayenesi gerçekleştirildi. Herhangi bir rahatsızlığı tespit edilemeyen ve bakımı yapılan su tavuğu ile şahin, tedavilerinin ardından, Orman ve Şu İşleri Bakanlığı Yaban Hayatını Koruma Müdürlüğü’ne teslim edildi.
 

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