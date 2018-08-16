Yaz tatili hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı

Yazın sanat kursları, yaz spor okulları gibi projelerle çocukların sanat ve sporla iç içe olarak gelişmesi amaçlayan Sarıyer Belediyesi bir ilke daha imza atarak çocuklar ve anneleri için Zumba Kids derslerini başlattı. Bu yıl 280 öğrencinin eğitim gördüğü Jimnastik kursu kapsamında açılan Zumba Kids derslerine katılan çocuklar, hem anneleriyle birlikte dans ediyor hem de kaliteli vakit geçiriyor. Çocukların motorik özelliklerinin gelişmesi ve sosyalleşmeleri açısından oldukça etkili olan branşta, minikler sevilen şarkılar eşliğinde sporu eğlenceli hale getiriyor.

GÖRSEL, İŞİTSEL VE DUYGUSAL ZEKÂLARI GELİŞİYOR

Çocuklara dünya danslarını tanıtırken, estetik bir görüntüye ulaşmalarını da sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Antrenör Neslihan Gündoğdu; “Zumba ile çocukların denge, koordinasyon, ritim duygusu, konsantrasyon, görsel, işitsel ve duygusal zekaları da gelişiyor. Anneleriyle birlikte zaman geçirmek onlara inanılmaz keyif veriyor. 2 saatlik sürede hem eğleniyoruz hem spor yapıyoruz” dedi.

HEM ÇOCUKLAR HEM DE ANNELER MEMNUN

Ev hanımlarının işten dolayı çocuklara yeterince zaman ayıramadığını, bu etkinlikle kaliteli zaman geçirdiklerini ifade eden Çiğdem Özenir, kızı Almina’nın zumba kids derslerinden sonra daha girişken bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi.

Zumbaya yeni başlayan Elif Dangul ise doğum kilolarını sporla verdiğini dile getirerek, “Günümüz tempolu geçiyor. Kızım Beyda ile tatilimizi zumba yaparak keyifli bir şekilde geçiyoruz” dedi.