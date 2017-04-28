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  1. 28 Nisan 2017 22:36

Yeni binanın ilk sergisi kadınlardan

El yapımı eserlerden oluşan ve kadın kursiyerler tarafından hazırlanan “Gönülden ele, elden size” sergisi, Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası’nda görücüye çıktı.

Yeni binanın ilk sergisi kadınlardan
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Sarıyer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen veekim ayından bu yana müdürlüğün bünyesinde eğitim alan kursiyerler tarafından hazırlanan “Gönülden ele, elden size” sergisinin dokuzuncusu bugün başladı. 17 başlıkta toplanan yüzlerce eserden oluşan“Gönülden ele, elden size” yeni binada açılan ilk sergi olma unvanının da sahibi oldu.

 4 Mayıs’a kadar açık

 Tamamı kadınlardan oluşan kursiyerlerin eserleri, sanatseverler tarafından oldukça ilgi gördü. Şifre dantel, keçe yapımı, kurdelenakışı, 3 boyutlu şekillendirme, el nakışları, mefruşat, çini boyama, giyim, Antep işi, hesap işi, iğne oyası, takı tasarım, ahşap boyama, quiling, yağlı boya resim, seramik ve tabii yapma çiçek sanatından oluşan sergiyi gezen sanatseverler, eserleri yakından inceleme fırsatı buldu.4 Mayıs’a kadar açık kalacak olan sergideki tüm ürünler satışa açık.

sarıyer belediyesi , şükrü genç