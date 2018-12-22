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  4. 22 Aralık 2018 12:32

Yenimahalleli minikler diş muayenesinde

Yenimahalle Belediyesi, Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi’nin 7-10 yaş grubu minik üyelerini diş taramasından geçirdi.

Yenimahalleli minikler diş muayenesinde
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Belediye diş hekimi tarafından yapılan taramada, ilk olarak öğrencilere ağız bakımının önemi anlatıldı.

Muayene öncesi çocuklara diş fırçalama teknikleri, diş çürükleri ve tedavisi, diş çürüklerinin yol açtığı hastalıklar hakkında bilgi veren kurum doktoru, daha sonra çocukları tek tek diş muayenesinden geçirdi.

Dişinde problem tespit edilen çocukların ailelerine tavsiye notu yazan diş hekimi, genel olarak iyi çıkan sağlıklı dişler için minikleri tebrik etti.

Tarama sonucunda minikler, Yenimahalle Belediyesi’nin doktoruna ve sağlık ekibine teşekkür etti. Aynı zamanda çocuklara belediye tarafından aylık diş fırçalama tablosu ve diş macunu da hediye edildi.

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