Ücretli poşet uygulamasında korkutan tehlike
Ücretli poşet uygulamasında korkutan tehlike
İstanbul'a kar ne zaman yağacak ? Meteoroloji tarih verdi
İstanbul'a kar ne zaman yağacak ? Meteoroloji tarih verdi
Ankara'da patlama: 2'si polis 5 yaralı
Ankara'da patlama: 2'si polis 5 yaralı
Irak'ın kuzeyinden acı haber: 1 askerimiz şehit
Irak'ın kuzeyinden acı haber: 1 askerimiz şehit
Bahçeli teşkilatı için seçim genelgesi yayınladı !
Bahçeli teşkilatı için seçim genelgesi yayınladı !
TOKİ'den dar gelirliler için konut müjdesi
TOKİ'den dar gelirliler için konut müjdesi
Türkiye'den ABD'li Bakan'ın skandal sözlerine yanıt
Türkiye'den ABD'li Bakan'ın skandal sözlerine yanıt
Samsung telefonu olanlar dikkat ! Resmen başladı
Samsung telefonu olanlar dikkat ! Resmen başladı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel Yönetimler
  4. 04 Ocak 2019 22:07

Yenimahalleli miniklerin Yeni Yıl heyecanı

Yenimahalle Belediyesi anaokullarında düzenlenen yeni yıl kutlamaları renkli gösterilere sahne oldu.

Yenimahalleli miniklerin Yeni Yıl heyecanı
A+ A-

Mevcut 9 anaokulu ile çocukları birbirinden güzel etkinliklerle buluşturan Yenimahalle Belediyesi, 2019 yılını bin 200 öğrencisi ile karşıladı.

Çiçeklerle karşıladılar

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kutlama yapılan anaokullarından biri olan Barış Manço Anaokulu ve Gündüz Bakım Evi’ne giderek çocukların yılbaşı kutlamasına katıldı.

256 öğrencisi bulunan anaokulunda minikler, Başkan Yaşar’ı öğretmenleriyle birlikte peçeteden yaptıkları çiçeklerle karşıladı. Çocukların sürprizi karşısında çok mutlu olan Yaşar, “Allah sizlere sağlıklı, mutlu, aydınlık yıllar versin” diyerek minikleri tek tek öptü.

Yılbaşı pastası kestiler

Hazırladıkları gösteri ile alkış toplayan minikler, yılbaşı pastasını da Başkan Yaşar’la birlikte kesti.

Çocukların ve öğretmenlerin yeni yılını kutlayan Yaşar, "Bugün sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. 2019 yılı ülkemize barış, mutluluk ve huzur getirsin. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Ailenizle birlikte nice seneler diliyorum" dedi.

fethi yaşar , yenimahalle belediyesi , yenimahalle
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM