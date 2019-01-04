Yenimahalleli miniklerin Yeni Yıl heyecanı

Mevcut 9 anaokulu ile çocukları birbirinden güzel etkinliklerle buluşturan Yenimahalle Belediyesi, 2019 yılını bin 200 öğrencisi ile karşıladı.

Çiçeklerle karşıladılar

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kutlama yapılan anaokullarından biri olan Barış Manço Anaokulu ve Gündüz Bakım Evi’ne giderek çocukların yılbaşı kutlamasına katıldı.

256 öğrencisi bulunan anaokulunda minikler, Başkan Yaşar’ı öğretmenleriyle birlikte peçeteden yaptıkları çiçeklerle karşıladı. Çocukların sürprizi karşısında çok mutlu olan Yaşar, “Allah sizlere sağlıklı, mutlu, aydınlık yıllar versin” diyerek minikleri tek tek öptü.

Yılbaşı pastası kestiler

Hazırladıkları gösteri ile alkış toplayan minikler, yılbaşı pastasını da Başkan Yaşar’la birlikte kesti.

Çocukların ve öğretmenlerin yeni yılını kutlayan Yaşar, "Bugün sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. 2019 yılı ülkemize barış, mutluluk ve huzur getirsin. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Ailenizle birlikte nice seneler diliyorum" dedi.