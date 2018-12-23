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  4. 23 Aralık 2018 23:45

Yenimahkalle'de ''Amatör Denizcilik Eğitimi'' verildi

Yenimahalle Belediyesi personellerinin donanımlı olarak yetişmesi için kültürel ve sosyal projelere ev sahipliği ve iş birliği yapıyor.

Yenimahkalle'de ''Amatör Denizcilik Eğitimi'' verildi
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T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Ekim ayında hayata geçirilen “1 milyon Amatör Denizci Eğitim Programı” kapsamında belediye personeline eğitim verildi.

Yenimahalle Belediyesi Meclis Salonunda Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Yüksek Mühendisi Serkan Pulat tarafından verilen eğitim,  personelin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Deniz ulaşım kuralları etraflıca anlatıldı

Vatandaşları denizciliğe yönlendirmek ve denizcilik kültürü aşılamak amacıyla başlatılan program kapsamında verilen eğitimde, 24 metreye kadar olan özel teknelerin kullanımı için gerekli temel denizcilik bilgileri, tekne ve özellikleri, denizcilikte yönler, pusula kullanımı, denizcilik terimleri ve anlamları, seyir cihazları, seyir halinde geçiş üstünlükleri ve çatışmayı önleme kuralları, tekne fenerleri, şamandıralar ve çeşitleri gibi deniz ulaşımının olmazsa olmazları detaylarıyla dinleyicilere aktarıldı.

Başarılı olan katılımcılar sertifika hakkı kazandı

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde insanların denizler ve deniz ulaşımı konusunda bilgi sahibi olması gerektiğinin altını çizen yetkililer, “Verilen temel denizcilik eğitimleri sayesinde insanlar denizciliği tanıyor, çevresinde duyduğu denizcilik terimleri hakkında detaylı bilgi alıyor. Bakanlığımız bünyesinde yapılan eğitimlerin sonunda “Amatör Denizci Sınavı” düzenleyerek başarılı olan katılımcılara sertifika ile 24 metreye kadar olan özel tekneleri kullanabilecek. Toplumda Denizcilik konusunda farkındalık yaratılması ve bilinç sahibi olunması açısından bu eğitimler büyük fayda sağlıyor” dedi.

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