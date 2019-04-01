Yerel seçimleri en doğru tahmin eden anket firması hangisi ?
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  4. 01 Nisan 2019 16:49

Yerel seçimleri en doğru tahmin eden anket firması hangisi ?

Yerel seçimler öncesinde peş peşe yapılan kamuoyu araştırmalarına dönüp baktığımızda yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre seçimleri kazanan anket firması da belli oldu.

Yerel seçimleri en doğru tahmin eden anket firması hangisi ?
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31 Mart yerel seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlar ortaya çıkmışken gözler seçimler öncesinde kamuoyu araştırması yapan anket firmalarına çevrildi.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan "anketlere güvenmiyorum" demişti, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin lideri Bahçeli ise seçimlerden sonra kamuoyu araştırma firmaları için bir yasa teklifini TBMM'ye sunacaklarını belirtmişti.

Bu tartışmaların gölgesinde anket firmaları peş peşe anketlerini açıklarken, seçimler de neticelenince şimdi akıllara hangi anket firmasının en doğru tahmini yaptığı sorusu geldi.

İşte kamuoyu araştırma firmalarının Ankara, İstanbul ve İzmir için yerel seçimlerden önce yaptığı tahminler:

ANKARA
YSK'NIN AÇIKLADIĞI SONUÇLAR
Mansur Yavaş: % 48,8
Mehmet Özhaseki: % 48,4

Mediar (8-19 Mart): Mehmet Özhaseki (% 42.86) — Mansur Yavaş (% 45.06)

ORC (21-27 Mart): Mehmet Özhaseki (% 48.6) — Mansur Yavaş (% 47.9)

Piar (20-27 Mart): Mehmet Özhaseki (% 43.2) — Mansur Yavaş (% 54.7)

AKAM (29 Mart): Mehmet Özhaseki (% 44.1) — Mansur Yavaş (% 54.8)

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İSTANBUL
YSK'NIN AÇIKLADIĞI SONUÇLAR
Ekrem İmamoğlu: % 48,79
Binali Yıldırım: % 48,51

Mediar (8-19 Mart): Binali Yıldırım (% 46.12) — Ekrem İmamoğlu (% 43.36)

Optimar (19-22 Mart): Binali Yıldırım (% 49.7) — Ekrem İmamoğlu (% 48.8)

ORC (21-27 Mart): Binali Yıldırım (% 49.6) — Ekrem İmamoğlu (% 47.2)

Piar (20-27 Mart): Binali Yıldırım (% 48.2) — Ekrem İmamoğlu (% 50.3) 

AKAM (29 Mart): Binali Yıldırım (% 46.1) — Ekrem İmamoğlu (% 52.2)

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İZMİR
YSK'NIN AÇIKLADIĞI SONUÇLAR
Mustafa Tunç Soyer: % 58,06
Nihat Zeybekçi: % 38,67

Mediar (8-19 Mart): Nihat Zeybekci (% 37.96) — Mustafa Tunç Soyer (% 56.20) 

ORC (21-27 Mart): Nihat Zeybekci (% 42.3) — Mustafa Tunç Soyer (% 54.7)

Piar (20-27 Mart): Nihat Zeybekci (% 35.6) — Mustafa Tunç Soyer (% 63.1)

AKAM (29 Mart): Nihat Zeybekci (% 32.2) — Mustafa Tunç Soyer (% 66.4)

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