Yerel seçimleri en doğru tahmin eden anket firması hangisi ?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlar ortaya çıkmışken gözler seçimler öncesinde kamuoyu araştırması yapan anket firmalarına çevrildi.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan "anketlere güvenmiyorum" demişti, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin lideri Bahçeli ise seçimlerden sonra kamuoyu araştırma firmaları için bir yasa teklifini TBMM'ye sunacaklarını belirtmişti.

Bu tartışmaların gölgesinde anket firmaları peş peşe anketlerini açıklarken, seçimler de neticelenince şimdi akıllara hangi anket firmasının en doğru tahmini yaptığı sorusu geldi.

İşte kamuoyu araştırma firmalarının Ankara, İstanbul ve İzmir için yerel seçimlerden önce yaptığı tahminler:

ANKARA

YSK'NIN AÇIKLADIĞI SONUÇLAR

Mansur Yavaş: % 48,8

Mehmet Özhaseki: % 48,4



Mediar (8-19 Mart): Mehmet Özhaseki (% 42.86) — Mansur Yavaş (% 45.06)

ORC (21-27 Mart): Mehmet Özhaseki (% 48.6) — Mansur Yavaş (% 47.9)

Piar (20-27 Mart): Mehmet Özhaseki (% 43.2) — Mansur Yavaş (% 54.7)

AKAM (29 Mart): Mehmet Özhaseki (% 44.1) — Mansur Yavaş (% 54.8)

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İSTANBUL

YSK'NIN AÇIKLADIĞI SONUÇLAR

Ekrem İmamoğlu: % 48,79

Binali Yıldırım: % 48,51



Mediar (8-19 Mart): Binali Yıldırım (% 46.12) — Ekrem İmamoğlu (% 43.36)

Optimar (19-22 Mart): Binali Yıldırım (% 49.7) — Ekrem İmamoğlu (% 48.8)

ORC (21-27 Mart): Binali Yıldırım (% 49.6) — Ekrem İmamoğlu (% 47.2)

Piar (20-27 Mart): Binali Yıldırım (% 48.2) — Ekrem İmamoğlu (% 50.3)

AKAM (29 Mart): Binali Yıldırım (% 46.1) — Ekrem İmamoğlu (% 52.2)

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İZMİR

YSK'NIN AÇIKLADIĞI SONUÇLAR

Mustafa Tunç Soyer: % 58,06

Nihat Zeybekçi: % 38,67



Mediar (8-19 Mart): Nihat Zeybekci (% 37.96) — Mustafa Tunç Soyer (% 56.20)

ORC (21-27 Mart): Nihat Zeybekci (% 42.3) — Mustafa Tunç Soyer (% 54.7)

Piar (20-27 Mart): Nihat Zeybekci (% 35.6) — Mustafa Tunç Soyer (% 63.1)

AKAM (29 Mart): Nihat Zeybekci (% 32.2) — Mustafa Tunç Soyer (% 66.4)