Zabıta ile okullar daha güvenli

Maltepe Belediyesi tarafından okul önlerinde sürdürülen çalışmayla, trafiğin düzenlenmesinin dışında, uyuşturucu ve benzeri tehditlere karşı da öğrenciler korunuyor.

Maltepe Belediyesi’nin, büyük ilgi gören ücretsiz öğrenci servisleriyle birlikte başlattığı ve 4. yılını dolduran okul önlerine zabıta uygulaması, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da büyük ilgiyle karşılandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte belirlenen okulların önünde devam edilen uygulamayla, öğrencilerin huzurlu ve güvenli biçimde okullarına ulaşmaları amaçlanıyor. Zabıta ekipleri, trafiğin düzenlenmesinin dışında, kolluk kuvvetlerine de yardımcı olacak şekilde uyuşturucu ve benzeri tehditlere karşı da öğrencileri koruyor.

ÖĞRENCİLER VE VELİLER MEMNUN

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, çocukların güvenliğinin her şeyden önce geldiğini ifade ederek, “Çocuklarımızı, gençlerimizi tehdit eden uyuşturucuyla mücadele etmek ve kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı korumak adına okul önlerinde zabıta birimleri kurmuştuk. Çok olumlu dönüşler aldığımız bu uygulamaya, bu sene de devam ediyoruz. Trafik zabıtalarımız, hem bu tür tehlike arz eden durumlara karşı gerekli birimleri bilgilendirecek, hem rapor tutacak, hem de çocuklarımızın güvenli bir şekilde okula gidip gelmelerini sağlayacak” dedi. Uygulamayla ilgili görüşlerini bildiren öğrenciler ve velileri ise uygulamadan oldukça memnun olduklarını ve bu sayede olumsuz durumlarda ciddi azalma olduğunu söyledi.