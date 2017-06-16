Zabıtalar seyyar satıcı kadını bayılttı ! Skandal görüntüler

Üsküdar'da İzinsiz satış yaptığı iddiasıyla zabıtanın müdahale ettiği seyyar satıcı kadın ile Üsküdar Zabıtası arasında yaşanan arbede çevreden geçen bir kişi tarafından kaydedilen cep telefonu kamerasına yansıdı. Satıcı kadının bayılmasıyla sona eren görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Üsküdar Belediyesi, 2 zabıta memurunun açığa alındğını açıkladı.



Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Birlik Sokak üzerinden dün akşam saatlerinde medyadan geldi. İddiaya göre, kamynetin kasasında sokak üzerinde seyyar sebze satışı yapan Reyhan K.'ya Üsküdar Zabıta ekipleri, müdahale etti. Tezgah olarak kullandığı kamyonetteki sebze ve tartı aletlerini vermek istemeyen Reyhan K. ile zabıta ekipleri arasından arbede yaşandı. Zabıta ekipleri, kamyonetteki malzemeleri aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Reyhan K. ise kamyonetin kasasında bayıldı.



Olay yaşanırken çevreden geçen bir kişi o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerin sosyal medya yayınlanıp çok kişi tarafından paylaşılmasının ardından Üsküdar Belediyesi olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

2 ZABITA MEMURU AÇIĞA ALINDI

Üsküdarlı esnaf tarafından 'izinsiz satış' yapıldığı ihbarının gelmesi üzerine zabıta ekiplerinin harekete geçtiğinin belirtildiği açıklamada, "



Yasalar çerçevesinde izinsiz satışa müdahale eden ekiplerimize, Şakir Ö. ve yanındaki Reyhan K. tarafından fiziki müdahalede bulunulmuş ve yaşanan arbedede, bir zabıta memurumuz bıçakla elinden yaralanmıştır. Bu şahıslardan Reyhan K.'nin soruşturması, Şakir Ö.'nün daha önce de görevli zabıta memurlarına bıçakla saldırı gerçekleştirmesi nedeniyle almış olduğu ve ertelenen 9 ay 10 günlük hapis cezası bulunmaktadır. Şahısların benzer bir suçu alışkanlık haline getirdikleri, adam yaralamadan daha önce ceza almış olmaları ve zabıta memurumuzu yaralayan bıçağın polis tutanağına göre bu sahışlara ait olduğu halde; Üsküdar Belediyesi olarak, soruşturma sonuçlanana kadar kagaya karışan 2 zabıta memurunun açığa alındığını kamuoyuna duyurmak isteriz. Zabıta memurlarımıza saldıran şahıslar hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli şikayet yapılmıştır." denildi.







