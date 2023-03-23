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Yerle bir olan hastanenin sorumlularına yakalama kararı

Yerle bir olan hastanenin sorumlularına yakalama kararı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi binasının A bloğuyla ilgili yürütülen soruşturmada, binayı yapan müteahhit A.Ö. ile fenni mesulü S.T. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi binasının A bloğu, yerle bir oldu. İçerisinde cerrahi yoğun bakım, koroner yoğun bakım ve dahili yoğun bakım ünitelerinin bulunduğu blokta onlarca hasta ile sağlık çalışanı enkaz altında kaldı. Yaklaşık 80 kişinin öldüğü binayla ilgili İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, 18 Şubat’ta hastane enkazında bilirkişiler inceleme yaparak örnekler aldı.

DAYANIKSIZ RAPORU TUTANAKLARDA

A Blok’a 2012 yılında verilen ‘depreme dayanıksız’ raporu da tutanaklara girdi. Bu raporun, halen hastanenin internet adresinde, "1000 yatak kapasiteli tek yerleşke içerisinde yeni hastane binası en acil ihtiyaç olarak görülmektedir. 2012 yılında hastanemiz A Blok’unda yapılan ‘Deprem Dayanıklılık Testi’ raporu olumsuz gelmiştir. A Blok fiziki olarak eski olup 4-6 yataklı koğuş tipi odalar bulunmaktadır” ifadesiyle yer aldığı görüldü.

MÜTEAHHİT VE YAPI SORUMLUSUNA YAKALAMA KARARI

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, soruşturma kapsamında 4 Mart’ta Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazdığı talimat yazısında, ‘Deprem Dayanıklılık Testinin’ temin edilmesini istedi. Denetim ve tedbir almakla yükümlü kamu görevlilerinin kimlik, adres ve iletişim bilgileri de talep edildi. Müteahhit A.Ö. ile fenni mesul S.T.’nin şüpheli olarak ifadesinin alınması kararlaştırıldı. A.Ö. ile S.T. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 

DHA

Etiketler hatay iskenderun müteahhit devlet hastanesi deprem
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