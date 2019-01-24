Yerli 4 bin piyade tüfeği TSK'ya gönderildi

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretilen yerli 4 bin piyade tüfeği,Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmek üzere 3 TIR'la yola çıktı.

Silahların sevkiyatı öncesinde düzenlenen törende konuşan MKEK Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgül, "MPT 55' inanılmaz bir başarı hikayesidir. Çünkü bunlar tamamen kendi tasarımlarımızla ortaya çıkmış olan silahımızdır. Bunlar yüreklerine kadar işlenmiş bir başarı hikayesidir" dedi.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Kırıkkale Silah Fabrikasından, TSK'ya teslim edilmek üzere 4 bin adet MPT-55 tüfeğinin sevkiyatı gerçekleştirildi. 2019 yılında toplam 66 bin silah üretimi hedefleniyor.



MKE Silah Fabrikasında düzenlenen silah sevkiyatı töreninde konuşan Silah Fabrikası Müdür Vekili Ali Gümüş, “Bu törenimizin vesilesi biliyorsunuz, 2019 yılının inşallah ilk teslimatını 1’inci ayda yani Ocak ayında yapıyoruz” dedi.





2019'da 66 bin silah üretimi hedefi



4 bin silahı Türk Silahlı Kuvvetlerine sevkiyata hazır ettiklerini ifade eden Gümüş, "Bu vesileyle bu hizmette yer alan arkadaşları hem tebrik ediyorum hem de bu yüksek vazifelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 2018 yılını gerçekten büyük bir performansla kapattık. Buna hepimiz yaşayarak şahit olduk. 2018’den önce son 10 yıla baktığımız zaman fabrikamız 9 bin ile 28 bin silah üretimi yapmış, yani en yüksek 28 bin üretmişiz. En düşük ürettiğimiz yıl 9 bin. Bu son 10 yılın ortalaması 20 bin silah olmuş. 2018 yılında ne yaptık? Hep beraber 58 bin adet silah üretiminin üzerine çıktık. Bu gerçekten büyük bir performans. Bu yaptığımız hizmetin arkasında hepimizin cesareti de arttı. 2019 yılı için nasıl bir bütçe yaptık biliyorsunuz değil mi? 66 bin silah üretimini hedefliyoruz. Daha silah fabrikasının tarihinde yaşanmış görülmüş bir rakam değil. Sizlerin performansıyla biz bu 66 binin üstesinden geliriz. Hep beraber el birliğiyle inşallah geleceğiz. Biz 58 bini geçtik, 66 bini de inşallah yaparız" diye konuştu.



MPT-55’in 2 versiyonu olduğunu aktaran Gümüş, “Şu andaki teslimatımız 4 bin adet MPT-55. Bunun 2 versiyonu var. Bir namlusu kısa olan, bir de namlusu uzun olan. Şu andaki teslimatımızda bin 200 adet kısa namlulu, 2 bin 800 adet de uzun namlulu silah teslim ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Dünyada böyle bir olay yok"



MKE Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgül ise, “Biz gerçekten Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun neler yapabileceğini herkese gösterdik. MPT-76 bizim başarı hikayemizdir. MPT-55 inanılmaz başarı hikayemizdir. Çünkü bunlar tamamen bizim kendi tasarımlarımız doğrultsun da ortaya çıkmış silahlar ki bunlar kolay kolay çıkmaz. Bunlar emek sahibi olanların yüreklerine kadar işlemiş olan tecrübenin eserdir. MPT-55’i ne zaman çıkarttık? Bir senede çıkarttık. Bir senede bir silahı çıkartıp envantere sokulması dünyada böyle bir olay yok. Öyle kendimizi küçük görmeyelim. Makine Kimya bu Makine Kimya bunları yapar” ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından 4 bin adet MPT-55, 4 TIR'la yola çıktı.