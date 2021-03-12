Yerli aşıda flaş gelişme! İlk doz tamamlandı

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Mustafa Çalış, yerli aşı çalışmalarında yaşanan son gelişmeleri bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Faz-2 çalışmasında gönüllülere ikinci dozun uygulandığı Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, aşı çalışmalarına katılan gönüllülere teşekkür etti. Sosyal medya hesabındaki paylaşımında Çalış, "Covid-19 yerli aşımızın Faz-2 aşamasında 250 gönüllümüzün 1. dozlaması bugün tamamlandı. 1.dozlaması olan ilk gönüllülerimizde de 2. dozlamalar devam etmektedir. Faz-1'e katılan 44 ve Faz-2'ye katılan 250 gönüllümüze çok teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.