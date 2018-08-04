Yerli Atak'a ABD izni şartı

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, helikopterin motor hakları nedeniyle kasım ayına kadar ABD Savunma Bakanlığı’ndan ihracat izni alınamazsa, sözleşmede süre uzatımı gündeme gelecek.
Hürriyet’e konuşan savunma kaynakları, ABD ile gerilen ilişkilerin ATAK helikopteri satışını olumsuz şekilde etkileyebileceği endişesini dile getirdiler.
ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye ihracat izni vermezse sözleşme uzatma teklifini değerlendirecek olan Pakistan makamları, ihracat anlaşmasının geleceğine karar verecek.