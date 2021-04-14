Yerli havadan havaya füze hedefi vurdu! İşte o anlar
Türkiye'nin havadan havaya füze teknolojisi olan sayılı ülkelerden biri olmayı başardığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç teknisyen ve mühendislerin geliştirdiği füzenin atış videosunu yayınladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o anları "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu." diyerek Twitter'dan paylaştı.
Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 14, 2021
Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu.
Gençlere #Maşallah 🚀#MilliTeknolojiHamlesi🇹🇷 pic.twitter.com/20P3RCbdtE
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