  3. Yerli Hepatit A aşısı tüm Türkiye'de kulanıma sunuldu!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin yerli üretim kapasitesini artırma hedefleri kapsamında kritik bir adımı tamamladı. Formülasyon ve dolum aşamaları ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilen yerli Hepatit A aşısı, 81 ilde vatandaşların kullanımına açıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin ilaç ve aşıda dışa bağımlılığını azaltacak stratejik hamlelerine bir yenisini ekledi. Yerli üretim kapasitesini artırma çalışmaları kapsamında, Hepatit A aşısının formülasyon ve dolum aşamaları ilk kez Türkiye’de tamamlanarak tüm illerde kullanıma sunuldu.

Aşı Takviminde Yerli Üretim Başarısı

24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası vesilesiyle bir açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, aşıların bulaşıcı hastalıkları önlemedeki kritik rolüne dikkat çekti. Bakanlık, 2012 yılında ulusal takvime eklenen Hepatit A aşısının sağladığı başarı sayesinde, Türkiye'deki vaka oranlarının Avrupa ortalamasının bile altına gerilediğini vurguladı. Artık bu başarı, yerli imkanlarla üretilen aşılarla taçlandırılacak.

Teknoloji Transferiyle Yerlileşme Süreci

Hepatit A ve suçiçeği aşıları, yaklaşık bir yıldır sürdürülen teknoloji transferi çalışmalarıyla yerelleştirildi. Bakanlık yetkilileri, bu sürecin sadece bir başlangıç olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

Hepatit A: Formülasyon ve dolum aşamaları tamamen Türkiye'de gerçekleştirildi.
Kuduz Aşısı: Başta kuduz aşısı olmak üzere, takvimde yer alan diğer tüm aşıların yerli üretimi için çalışmalar aralıksız sürüyor.
Altı Bileşenli Aşı: Nisan 2025'ten itibaren uygulanmaya başlanan 6’lı karma aşı (DaBT-İPA-Hib-HepB) ile çocuklara tek seferde 6 hastalığa karşı koruma sağlanıyor.

Aşılar nerede ve nasıl yapılıyor?

Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sunulan aşı hizmetlerine şu noktalardan ulaşabiliyor:

Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri
Toplum Sağlığı ve Göç Sağlığı Merkezleri
Kamu hastaneleri

Özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerin hekim kontrolünde aşılarını yaptırmalarının hayati önem taşıdığı hatırlatıldı. Türkiye'de şu an toplamda 13 farklı hastalığa karşı sistematik aşılama programı başarıyla yürütülüyor.

DHA

